Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari mitingi sonrası mal varlığını açıklamıştı.
İnce, bu akşam da Halk Tv'de katıldığı ve Uğur Dündar'ın sunduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak, mal varlığını açıklamasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2014 yılında Cumhurbaşkanlığına seçildiğinde mal varlığını açıklamıştı. YSK'dan o dönem yapılan açıklamada "01 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın mal beyanı aşağıda sunulmuştur" denilmişti. İşte YSK'ya verilen listeye göre Erdoğan'ın 4 yıl önceki mal varlığı:
A - TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL)
B - TAŞINIR MAL BİLGİLERİ
Binek Otomobil (Maliyeti : 234.080 TL)
C - BANKA VE MENKUL DEĞERLER
Banka hesaplarında toplam 4.404.192,13 TL, 200.000 $
D- ALACAKLAR
500.000 TL
Yayınlanan mal bildiriminde; Erdoğan'ın Güneysu, Dumankaya Köyü 2 bin metre kare bir arazisi; 234 bin TL değerinde 2011 model AUDİ A8 marka otomobili; Çeşitli bankalardaki TL ve ABD doları cinsindeki nakit para miktarına da yer verildi.
Mal varlığındaki en dikkat çeken ayrıntı ise Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın babasına 500 bin TL borçlu olduğu belirtildi.
Bir önceki mal bildiriminde "500 bin lira alacaklı" olduğu bilgisi yer alırken, kimden alacaklı olduğu yazılmamıştı.
2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 708.000 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği ise: 708.000 ÷ 12 = 59.000 TL’dir.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de düzenlediği mitingte kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı. Altına imzasını attığı mal beyanını gazetecilere de dağıtan İnce ve eşinin; evleri, babalarından kalma köydeki tarlaları ve araçlarının bedelleri dahil toplamda 2 milyon 206 bin liralık mal varlığı bulunuyor.
İnce çiftinin banka hesaplarında bulunan paralarının miktarı şöyle; 100 bin Türk lirası. 20 bin ABD doları, 30 bin euro. İnce çiftinin 40 bin lira değerinde 225 gram da altınları var.
Muharrem İnce’nin iki ayrı bankaya da toplamda 31 bin 200 lira kredi borcu bulunuyor.
Muharrem İnce ve eşinin; 100 bin lira değerinde Yalova’da bir evleri, toplam 200 bin lira değerinde Yalova’da Elmalıkköyü ve Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde 2 ayrı tarlaları, Yalova Fevziçakmak Caddesi’nde 150 bin lira değerinde bir evleri, Elmalıkköyü’nde 300 bin lira değerinde içerisinde bir evin bulunduğu arsaları, merhum babasından kalma tarla hissesi ile Ankara Çankaya’da 600 bin lira değerinde bir evleri bulunuyor.
İnce çiftinin kredi borcu süren 109 bin lira değerinde 2016 model BMW marka otomobilleri, yine kredi borcu süren 2012 model 80 bin lira değerinde Mercedes marka bir otomobilleri ile 328 bin lira değerinde 2015 model BMW marka bir otomobilleri var.
Muharrem İnce’nin ayrıca 2 bin lira değerinde Baretta, 8 bin lira değerinde Sig Sauer ve 5 bin lira değerinde Colt marka olmak üzere 3 tabancası ile 5 bin lira değerinde CZ marka bir tüfeği bulunuyor.
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