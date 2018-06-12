Erdoğan, İnce'nin televizyon teklifini neden kabul etmiyor?

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken CHP'nin adayı Muharrem İnce, mitinglerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda tartışmaya davet ediyor. Bu çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılık bulmazken, Erdoğan'ın neden TV'ye çıkmadığı herkesin merak ettiği bir soru oldu.

Star yazarı Resul Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyona çıkmamasının nedenini diğer adayları kendine rakip olarak görmemesi olduğunu yazdı. Muharrem İnce'nin tek derdinin piar çalışmasını olduğunu belirten Tosun, "Ne Kılıçdaroğlu'nun ne de İnce'nin amacı memleket meselelerini konuşmak değil -o birikimden zaten mahrumlar- Erdoğan ile aynı güce sahip olduklarını ispat etmek ve açıkçası piar yapmaktır" ifadesini kullandı.

"SADECE GÜLÜNÜR"



Tosun, televizyona çıkma çağrısıyla ilgili "TV tartışma talebi de tüy sıkletin ağır sıklete meydan okuması demektir ki, sadece gülünür" dedi.



