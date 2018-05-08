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Erdoğan'la ilgili flaş sözler: Duymaya tahammül etmediği eleştirileri...

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı gazeteci Akif Beki, 24 Haziran için açıklanan AK Parti seçim manifestosunun şifrelerini yazdı.

Erdoğan'la ilgili flaş sözler: Duymaya tahammül etmediği eleştirileri...

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki erken seçimlere dair açıkladığı seçim manifestosuna ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da açıkladığı seçim ahitnamesi, kendinden başka rakip tanımıyor" dedi.

Beki, "AK Parti öncesi yönetimlere mahsus olduğu, herkese gayet açık ekranlarda eşit, adil ve kendinden emin bir siyasi yarışa girildiği düşünülüyorsa... Olan şudur. AK Parti, kendisini aşmak üzere yine kendisine meydan okumuyordur" ifadesini kullandı.

Beki, "Muhatabı yine kendisi olmasa, icraat makamında başkası oturuyor olsa, devralacağı iktidarda yokluğunu tespit ettiği için halkın karşısına bunlarla çıktığı söylenebilirdi. Ama AK Parti, tüm bu hususlarda Türkiye’ye sınıf atlatmakla övünen, üstüne başkasını tanımayan bir parti..." yorumunda bulundu.

'GERİYE GİDİŞ GÖRÜYORSA DURUM DEĞİŞİR'

"Ancak artık, iktidarının ilk yarısında ülkeyi getirdiği yerden ikinci yarısında bir geriye gidiş görüyorsa durum değişir" diyen Beki, "Muhalefetten duymaya tahammül etmediği eleştirileri, mefhum-u muhalifinden özeleştirilerle kabul edip telafi sözü veriyorsa... Geçmişte hoş görmeyerek kızdığı ve dışladığı özeleştiri çağrılarının haklılığını, gerekliliğini ve doğruluğunu bizzat kendisinin artık savunduğu manasına gelir" diye yazdı.


İşte AK Parti'nin seçim manifestosuİşte AK Parti'nin seçim manifestosu
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Anahtar Kelimeler:
ak parti Akif Beki Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 haziran seçim manifesto

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
REİS candır...
@absolitim Ne reisi !!!! 16 senede birşey yapamadığını , seçim manifestosuyla açık açık anlattı , memleketin şimdiki acıklı durumunu izah ederek oy istemeğe başladı !!! 16 senede TAKA yı nasıl batırdığını anlattı , sandalı bile idare edemez batırırlar..
Şimdiye kadar şuursuzca ülkeyi bataklığa götürdüğünü kabul etmiş, üstüne sank, bunu yapan başkasıymış gibi birden şuuru açılıp bunlardan ülkeyi kurtarmayı vaad etmiş. Saçmalıgın daniskası. madem yaptıklarının farkına vardın şerefinle istifa ette ülkeyi düzeltsinler. yok oy moy
suryeliye 50 milyar dolar verdi o parayla kaç tane hastahane köprü hava alanı yapılırdı
@mustafa4664 onları hepsi yapıldı zaten uyan
The one diye bir film vardı. rakiplerini tek tek öldürüyor, sadece ben, tek ben, yalnızca ben, ben ben ben. psikolojide bu hastalıktır. tedavi edilmeli.
Ülkeyi korkunç bir bataklığa doğru sürüklüyor.
akp nin bu ulkeye vericegi hicbisey kalmadi dolar 4.30 petrola guc yetmiyor hersey atespahasi turk lirasi pul olmus hala akp diyenler tok kesim altinda donu olmayipta akp diyenleri anlamak gerekmiyor zaten onlarda anlamiyor kendilerini
UMUDUMUZ AKŞENER VE MUHARREEM İNCE BEN İKİSİNİN FİNALE KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM.
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