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Erdoğan miting meydanlarında ilk defa Meral Akşener'den bahsetti!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 18:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde konuştu. Erdoğan'dan Meral Akşener'den ilk defa bahsederek, "Dikkat edin o ne diyorsa CHP'de aynı şeyleri söylüyor. Bakıyosunuz bir tane de bayan var. Aynı şeyleri söylüyor. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Al birini vur ötekine." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sizlerden Zonguldak'ın ilçelerindeki tüm kardeşlerime selamlarımı iletmenizi istiyorum. Sizin coşkunuza ve muhabbetinize yandık. Bizi karşılıksız sevmenize yandık. En zor zamanımızda yanımızda olmanıza yandık. Ülkeyi emanet edeceğimiz gençlerin heyecanına yandık. Sizlerin emeğinizle, alın terinizle yerin metrelerce altında ülkemizi büyütmenize yandık.

Birilerinin sevdamıza kara çalmasına fırsat bırakmadık. İnşallah yeni dönemde kimsenin aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu meydan bana Zonguldak'ın kararlılığını gösteriyor. Zonguldak Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye var mıyız?

Zonguldak hep şehitler diyarı olmuştur. Zonguldak'ın Mehmetçikleri sınırlarımız içinde ve dışında eli kanlı canilere göz açtırmıyor. Biz peygamberlikten sonra en yüce makamı şehitlik olarak gören inancın mensuplarıyız.

BAY MUHARREM ZİYARETE ORADAN BAŞLIYOR, VAH ZAVALLI VAH

Biz yola böyle koyulduk, İstiklal Marşı böyle yazıldı. Böyle afedersiniz Edirnede'ki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına çıkanlardan olmadık. Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, vah zavallı vah. Biz asla şehitlerimize mahçup olacak bir şey yapmadık.

Başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Bakınız sadece Afrin operasyonlarında 4497 terörist etkisiz hale getirildi.

Gerekirse Sincar'a da geleceğiz. Bu yılanın kafasını koparıyoruz.

SEN NE ZAMANDAN BERİ HİTLER OLDUN?

İsmail Metin komutanımıza ne diyor? Senin apoletlerini sökeceğim. Benim milletim zaten sana 24 Haziran'da haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun? Türkiye bir hukuk devleti sen önce bunu öğren. Görüyorsunuz değil mi Türkiye'de kimler Cumhurbaşkanı adayı olur ya? Bu zaten kendi genel başkanı ne diyor, girdiğin seçimlere girdin kazanamadın, Bay Kemal de galiba bundan kurtulmak için onu buraya sürdü. Gelin bunlara 24 Haziran'da gereken dersi verelim? Sevgili gençler bunu yapmaya hazır mıyız? Zonguldak bunu yapmaya hazır mıyız?

AFRİN’DEN SONRA DİĞER TERÖR BATAKLIKLARINI DA KURUTACAĞIZ

Bölücü terör örgütüne ne ülkemiz içinde ne de hudutlarımız içerisinde asla nefes aldırmayacağız. Sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 497, Kuzey Irak'ta 446, yurt içinde 443.

Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla terörün belini kırdık. Artık terörün kapımıza girmesini beklemiyoruz, onun kaynağına gidiyoruz. İnlerince gireceğiz demiştim girdik, şimdi onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Afrin'de, Cerablus'da, Kuzey Irak'ta mücadele ediyoruz. Gerekirse Sincar'a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini elebaşları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.

İLK DEFA AKŞENER'DEN BAHSETTİ

Aynı zamanda Pensilvanya'daki şarlatana da ona tapan mankurtlara da hesabını soracağız. Dikkat edin o ne diyorsa CHP'de aynı şeyleri söylüyor. Bakıyosunuz bir tane de bayan var. Aynı şeyleri söylüyor. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Al birini vur ötekine.

SEN KİMSİN HADDİNE Mİ?

Dikkat edin bir kaç gündür muhalefetin adayı çıkmış paşamıza hakaret ediyor. Kendisi ile Malatya'da bir iftarda oturduk. Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Senin haddine mi ya? Anayasaya göre ben aynı zamanda onun da paşasıyım, komutanıyım. Ama sen bunu bilmiyorsun, sen kimsin haddine mi?

Bunlara 19 gün sonra sandıkta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Edirne'de var ya cezaevinde yatan 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdü ya. Partinin başındaki zatın PYD'ye terör örgütü demeye dili varmıyor, istesen de istemesen de biz Afrin'e girdik. Teröristleri temizledik. 200 bine yakın oralarının sakini Türkiye'den dönüyor.

FETÖ'YÜ ANA MUHALEFETE RAĞMEN TEMİZLEDİK

FETÖ'nün rahatsız olduğu kurumlardan rahatsız olan yerli ve milli kim varsa tasfiye etmeye çalışan bir siyasetçinin Türkiye düşmanları dışında kime ne faydası olabilir? Biz başarılı terör operasyonlarımız Bay Kemal'e Bay Muharrem'e rağmen yaptık.

Afrin'i ana muhalefete rağmen aldık. FETÖ'yü ana muhalefete rağmen temizledik. Diğer terör örgütlerine indirdiğimiz darbeleri ana muhalefete rağmen indirdik. Ana muhalefetin mensupları gidip Avrupa'da bizi şikayet ediyor, herkes görevini yapıyor. Muhalefetin tehditleri asla bizi engellemez, onlar şantajını yapacak. Biz de doğru bulduğumuz yolda aldığımız kararlardan vazgeçmedik. Bu yüzden yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz.

ZONGULDAK'A 18 KAT TRİLYON YATIRIM YAPTIK

Son 16 yılda Zonguldak'a 18 kattrilyon yatırım yaptık. Zongulduk'a 9'u hastaneden oluşan 17 sağlık tesisi yaptık. Zonguldak'a 2002 yılına kadar 22 km bölünmüş yol yapılmıştı, şimdi bu yol 186 km bölünmüş yol yapıldı. Yatırım bedeli 6 kattrliyon lira olan 8 yol projesini inşası ise devam ediyor. Zonguldak şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için kanalı inşa ettik. Yapımı devam eden 21 taşkın koruma tesisimiz bulunuyor. İşkur aracılığı ile 35 bin Zonguldaklı kardeşim işe yerleştirildi. Ben diyorum ki şu kalan 19 günde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 24 Haziran'da inşallah devam diyecek miyiz? Yeni yapılan caminin bulunduğu bölgde 100+50 dönümlük bir arazi var buraya Millet Bahçesi yapacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, getireceğiz. Ülkemiz ve geleceğimiz için çalışacağız. Karşılaştığımız tüm badirelerin üstünden gelmesini bildik.

Hep beraber 15 Temmuz'un üstesinden geldik, sizlere bir çağrı yaptık hepiniz meydanlara döküldünüz. Siz tankların karşısında dik durdunuz.

MERAL AKŞENER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting meydanlarında kendisinden hgiç bahsetmemesine tepki gösteren Meral Akşener, Isparta mitinginde şöyle konuşmuştu:

Sayın Erdoğan dünyaya “eyyt” diyor da bir tek şu gariban Meral Akşener’e “eyyt” demiyor. Niye demiyor biliyor musunuz? Çünkü “eyyt” derse vatandaşın göz bize döner. Erdoğan bugüne kadar rakiplerini kendi seçti. Ama şimdi karşısına öyle bir rakip geçti ki. Hem rahmetli Türkeş’in hem de Demirel’in çırağı.


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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Gerçekten, nasıl bir cumhurbaşkanlığı ise, cumhurbaşkanlığı makamı yok bence şuan. Tarafsız değil. Muhalefetin üzerine gidilecek makam değildir bence cumhurbaşkanlığı.
Akşener seloyu ziyarete ne zaman gideceksin.
akşener rahmetli türkeşin adını anmak sana hiç yakışmıyor .partini sattın rahmetli olaydı bunun hesabını senden sorardı.
Rabbim seni başımızdan eksik etmesin KOCA REİS....
sayın akşenerin doğru konuşmaları zorunuza gitmesin korku sarmış sarayı
sandıkların başında adam bekletilsin adil olunsun ülkeni yüzde 60 hayır dediginde o sandıkta allem gullem edip evete cevirenlere dikkat edilsin
kesin sen doğru söylüyorsun :))
sen ne söylüyorsun acaba hep aynı nakarat hep aynı yalanlar
Yoluldun bırak artık Reis. Değişim gerekli yoksa çok Aziz Yıldırım gibi kötü gideceksin. Bu haldeyken bırak.
al fetöyü vur AKP'ye... hiç fark yok aralarında. etle tırnak gibiler maşallah.
sayın cumhur başkanım ortamı germenize gerek yok savaşa deyil şeçime gidiyoruz bir bayram havasında olsun
bu uslubu değiştirmesi lazım S.cumhurbaşkanımızın hersene akp oy verdim fakat bu sene düşünmüyorum ciddi anlamda evimi geçindiremiyorum artık bitti yeni tur yeni şans...
YAYINLAMAZSINIZ AMA GENEDE YAZAYIM SAYIN ERDOĞAN KENDİNDEN BAŞKA HERKEZİ FETOCU VE PKK LI İLAN ETTİ FETÖ İÇİN PARA BASAN AÇILIM YAPAN VE GÜVENLİK GÜÇLERİNE EMİR VEREREK OPERASYONLARI ENGELLİYEN BENİM RAHMETLİ BABAMMIYDI :)))
muhalefet çok iyi gidiyor.çok haklı ve mantıklı söylemler.
ya bikerede kucaklayıcı yapıcı konuşsan ne olur hep ayrıştırıcı hep ötekileştirici yazıklar olsun sana ve sana oy verenlere....
kendinden olmayan herkese iftira çamur, cumhurbaşkanı böyle yapmamalı, herkesi sevgiyle kucaklamalıdır.
16 senedir seni dinlemekten bıktık birazda onlar konuşsun tamam
aynen oyumuz ya inceye ya akşenere seçimlerde asgari ücretli çalışıyoruz yarı aç yarı tok yeter
Demek ki iyi korkmuş Reis
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