Erdoğan ortak hedef olarak seçildi! Abdulkadir Selvi yazdı

24 Haziran seçimleri öncesi ilk göstergelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’den daha yüksek oy olacağını gösterdiğini belirten Selvi, beklentinin ilk turda yüksek bir oyla seçilmek olduğunu yazdı. AK Parti'de hesapların ilk tura göre yapıldığını aktaran Selvi, AK Parti tabanında partiyle ilgili tereddüdü olanlar dahi, Erdoğan’a oy vereceğini söylediğini belirtti.

"HESAP VEREBİLİR BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"



CHP'de ise Kılıçdaroğlu ve İnce'nin ayrı seçim kampanyaları düzenleyeceğini ifade eden Selvi, 24 Mayıs’ta seçim beyannamesi açıklayacak Muharrem İnce'nin ise ondan ayrı olarak bir manifesto ile kamuoyunun karşısına çıkacağını açıkladı. Muharrem İnce, “Yeni şeyler söyleyeceğim” diyerek manifestosunda, "Manifestomun özünde demokrasi, özgürlükler, yargı bağımsızlığı, eğitim, şeffaflık ve hesap verebilirlik olacak", "Türkiye’nin en önemli sorunu yargı sorunudur" ve "Hesap verebilir bir Cumhurbaşkanı olacağım" ifadesini kullandığını açıkladı. Selvi, yazısında “Tayyip Erdoğan’ı indirmek gibi bir söylemim olmayacak. Benim kişilerle bir işim yok” dediğini aktardı. İnce, açıklamasında "Akşener ve Erdoğan’dan randevu talep ettim. Demirtaş’la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundum. Kabul ederlerse gideceğim, görüşeceğim. Başarılar dileyeceğim" dedi.