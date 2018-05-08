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Erdoğan ortak hedef olarak seçildi! Abdulkadir Selvi yazdı

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 07:09 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Muharrem İnce’den özel açıklamalar, AK Parti’deki çalışmalar" başlıklı yazısında, 24 Haziran seçimleri öncesi Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ortak hedef olarak seçtiklerini, bu durumun muhafazakâr seçmenin Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesine yol açabileceğini söyledi. Muharrem İnce'yle konuşmasını yazısına taşıyan Selvi, İnce'nin Erdoğan ile görüşme talebine ilişkin "Küslük olmaz" dediğini aktardı.

Erdoğan ortak hedef olarak seçildi! Abdulkadir Selvi yazdı

24 Haziran seçimleri öncesi ilk göstergelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’den daha yüksek oy olacağını gösterdiğini belirten Selvi, beklentinin ilk turda yüksek bir oyla seçilmek olduğunu yazdı. AK Parti'de hesapların ilk tura göre yapıldığını aktaran Selvi, AK Parti tabanında partiyle ilgili tereddüdü olanlar dahi, Erdoğan’a oy vereceğini söylediğini belirtti.

"HESAP VEREBİLİR BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

CHP'de ise Kılıçdaroğlu ve İnce'nin ayrı seçim kampanyaları düzenleyeceğini ifade eden Selvi, 24 Mayıs’ta seçim beyannamesi açıklayacak Muharrem İnce'nin ise ondan ayrı olarak bir manifesto ile kamuoyunun karşısına çıkacağını açıkladı. Muharrem İnce, “Yeni şeyler söyleyeceğim” diyerek manifestosunda, "Manifestomun özünde demokrasi, özgürlükler, yargı bağımsızlığı, eğitim, şeffaflık ve hesap verebilirlik olacak", "Türkiye’nin en önemli sorunu yargı sorunudur" ve "Hesap verebilir bir Cumhurbaşkanı olacağım" ifadesini kullandığını açıkladı. Selvi, yazısında “Tayyip Erdoğan’ı indirmek gibi bir söylemim olmayacak. Benim kişilerle bir işim yok” dediğini aktardı. İnce, açıklamasında "Akşener ve Erdoğan’dan randevu talep ettim. Demirtaş’la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundum. Kabul ederlerse gideceğim, görüşeceğim. Başarılar dileyeceğim" dedi.

"HİÇBİR ÖN ŞARTIM YOK"

İnce'nin, Akşener ve Erdoğan'dan randevu talep ettiğini, Demirtaş ile görüşmek için ise Adalet Bakanlığı'na başvurduğunu aktaran Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmesine ilişkin İnce'nin "Hiçbir ön şartım yok. Sayın Cumhurbaşkanı nerede kabul ederse orada görüşeceğim. Ben parti rozetini çıkardım Türk bayrağı rozetini taktım. Devlet işlerinde küslük olmaz" dediğini aktardı. İnce'nin bu sözleri sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmış ve "Partimizde kendilerini kabul ederiz" demişti.

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