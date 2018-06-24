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Erdoğan seçimi nerede takip edecek?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nden takip edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nden takip edeceği bildirildi. Erdoğan yaptığı ilk açıklamada, 'Bir şey söylemek için erken, iyiyiz' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Recep Tayyip Erdoğan seçim 2018

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