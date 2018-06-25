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Erdoğan seçmen sayısını 4.5 milyon artırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 04:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. 4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan seçmenine 4.5 milyon kişi daha ekledi.

Erdoğan seçmen sayısını 4.5 milyon artırdı

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye’de yeni modeli hayata geçirecek ‘Kurucu Başkan’ oldu. 13’üncü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın ardından bu makamda bir dönemden fazla görev yapan dördüncü isim olacak.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun analizine göre partisinden 10 puan fazla oy alan Erdoğan, MHP ve BBP’yle birlikte kurduğu Cumhur İttifakı’nın ise sadece 1 puan gerisinde kaldı. Cumhur İttifakı, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin bulunduğu Millet İttifakı’na yaklaşık 20 puan fark attı. Cumhurbaşkanı’nı ilk kez halkın seçtiği 2014’te yüzde 51.79’la seçilen Erdoğan, oy oranını 4 yıl önceye göre arttırdı. 4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, dün seçmenlerine 4 milyon 500 bin kişi daha ekledi. Erdoğan, yüzde 51.41 evet oyunun kullanıldığı 16 Nisan 2017 referandumuna göre de oyunu arttırdı.

TRAKYA, AKDENİZ VE EGE'DE MİLLET İTTİFAKI

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Türkiye’nin büyük bölümünde çoğunluğu alırken, Millet İttifakı Trakya, Ege ve Akdeniz’deki illerde birinci oldu. Cumhur İttifakı, en büyük iki şehir olan İstanbul ve Ankara’da birinci çıkarken, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin’de Millet İttifakı önde bitirdi. Balıkesir, Adana ve Hatay’da ise Cumhur İttifakı ipi göğüsledi. İttifaklarda bulunmayan HDP, Doğu ve Güneydoğu’da 10 ilde birinci oldu.

1 KASIM 2015 BENZERLİĞİ

İttifak oyları esas alındığında, Cumhur İttifakı’nın seçimi birinci tamamladığı illerin tablosu 1 Kasım 2015’te AK Parti’nin kazandığı illerle büyük benzerlik gösterdi. Cumhur İttifakı, 1 Kasım 2015 seçiminde AK Parti’nin birinci çıktığı illerden sadece Antalya, Mersin ve Çanakkale’de ilk sırayı alamadı. Ancak ittifak oyları dikkate alınmayıp parti bazında bakıldığında AK Parti, Çanakkale, Antalya ve Mersin’de de seçimi birinci olarak tamamladı.

63 İLDE ERDOĞAN 8 İLDE İNCE BİRİNCİ OLDU

Erdoğan, İstanbul ve Ankara dahil 63 ilde en yüksek oyu alan aday olurken, İnce, Trakya ve Ege’deki 7 şehir ve Tunceli’de, Demirtaş ise Doğu ve Güneydoğu’daki 10 ilde birinci sırada yer aldı. Akşener ve Karamollaoğlu’nun birinci çıktığı seçim bölgesi olmadı. HDP’nin birinci çıktığı Muş’ta da Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada yer aldı.

Erdoğan memleketi Rize’de yüzde 77 oy alırken, İnce’nin seçim bölgesi Yalova’da da Erdoğan en çok oyu aldı. Erdoğan’ın yüzde 50.3 oy aldığı Yalova’da İnce yüzde 38.8 oyla ikinci oldu. Akşener’in memleketi Kocaeli’de Erdoğan yüzde 59 oyla ilk sırada yer alırken, İnce yüzde 27, Akşener ise yüzde 7 oy aldı.

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