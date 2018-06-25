Erdoğan seçmen sayısını 4.5 milyon artırdı

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye’de yeni modeli hayata geçirecek ‘Kurucu Başkan’ oldu. 13’üncü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın ardından bu makamda bir dönemden fazla görev yapan dördüncü isim olacak.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun analizine göre partisinden 10 puan fazla oy alan Erdoğan, MHP ve BBP’yle birlikte kurduğu Cumhur İttifakı’nın ise sadece 1 puan gerisinde kaldı. Cumhur İttifakı, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin bulunduğu Millet İttifakı’na yaklaşık 20 puan fark attı. Cumhurbaşkanı’nı ilk kez halkın seçtiği 2014’te yüzde 51.79’la seçilen Erdoğan, oy oranını 4 yıl önceye göre arttırdı. 4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, dün seçmenlerine 4 milyon 500 bin kişi daha ekledi. Erdoğan, yüzde 51.41 evet oyunun kullanıldığı 16 Nisan 2017 referandumuna göre de oyunu arttırdı.

TRAKYA, AKDENİZ VE EGE'DE MİLLET İTTİFAKI

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Türkiye’nin büyük bölümünde çoğunluğu alırken, Millet İttifakı Trakya, Ege ve Akdeniz’deki illerde birinci oldu. Cumhur İttifakı, en büyük iki şehir olan İstanbul ve Ankara’da birinci çıkarken, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin’de Millet İttifakı önde bitirdi. Balıkesir, Adana ve Hatay’da ise Cumhur İttifakı ipi göğüsledi. İttifaklarda bulunmayan HDP, Doğu ve Güneydoğu’da 10 ilde birinci oldu.