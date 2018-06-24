Erdoğan tebrikleri kabul ediyor! Seçim sonuçlarının ardından ilk görüntü

24 Haziran seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sandıkların yüzde 95,1'i açıklanırken, resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52 ile cumhurbaşkanı seçimini kazanıyor. Tarabya Köşkü'nde seçimleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.



