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Erdoğan tebrikleri kabul ediyor! Seçim sonuçlarının ardından ilk görüntü

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulunduğu Tarabya Köşkü'nde ilk tebrikleri kabul ediyor. Yakınındakilerin Erdoğan'ı tebrik ettiği ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

24 Haziran seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sandıkların yüzde 95,1'i açıklanırken, resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52 ile cumhurbaşkanı seçimini kazanıyor. Tarabya Köşkü'nde seçimleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçları 24 haziran erdoğan

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