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Erdoğan tweet attı, sosyal medya yıkıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 23:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından ilk tweetini attı. Erdoğan, Millet İttifakı'nın seçim süreci boyunca kullandığı 'Tamam' sloganına karşı bugün attığı ilk tweet ile 'Devam' dedi. Erdoğan’ın bu tweeti rekor sayıda RT ve beğeni aldı

Erdoğan tweet attı, sosyal medya yıkıldı

24 Haziran seçimleri ile birlikte Türk milleti yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti. Bunun üzerine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakının seçim süresi boyunca kullandığı 'TAMAM' sloganına karşı 'Devam' dedi. Erdoğan'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

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24 haziran sandık sonuçları erdoğan

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