Erdoğan ve Muhrrem İnce'yle ilgili dikkat çeken yorum: Roller tersine döndü

Cumhurbaşkanı ve AK Part Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, bir hatırlatma yaptı. Beki'ye göre, Erdoğan sık sık tekrarladığı Hürriyet'in "Muhtar bile olamaz" manşetine karşı "çarpışa çarpışa" geldi. Beki, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin haber kanalları tarafından mitinginin yayımlanmamasına ilişkin olarak, "Roller tersine döndü" yorumunu yaptı.
İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşlığı adaylığının açıklanmasının ardından ilk mitingini memleketi Yalova'da yapmış, neredeyse hiçbir haber kanalı İnce'nin mitingini canlı vermemişti.
İnce bunun üzerine haber kanallarına tepki göstererek, ambargoya devam etmeleri durumunda, mitinglerini haber kanallarının binaları önünde yapacağını söylemişti.
Beki, Erdoğan'ın 'mağduriyet'ini anlattığı yazısında roller bu seçimde değiştiğini İnce'nin 'mağdur' olduğunu söyledi.
Karar yazarı Beki yazısında şu ifadeleri kullandı:
‘Muhtar bile olamaz’ manşetleriyle çarpışa çarpışa iktidara geldiğini boşa söylemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Şimdi de CHP adayı Muharrem İnce ‘Manşetlerle çarpışa çarpışa mücadele’den söz ediyor.
Roller tersine döndü sadece.
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