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Erdoğan ve Muhrrem İnce'yle ilgili dikkat çeken yorum: Roller tersine döndü

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanlarından Akif Beki CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerinin televizyonda yayınlanmamasına dikkat çekti. Erdoğan'ın ilk dönemlerindeki 'muhtar bile olamaz' manşetini hatırlatan Beki 'Roller tersine döndü' ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Muhrrem İnce'yle ilgili dikkat çeken yorum: Roller tersine döndü

Cumhurbaşkanı ve AK Part Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, bir hatırlatma yaptı. Beki'ye göre, Erdoğan sık sık tekrarladığı Hürriyet'in "Muhtar bile olamaz" manşetine karşı "çarpışa çarpışa" geldi. Beki, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin haber kanalları tarafından mitinginin yayımlanmamasına ilişkin olarak, "Roller tersine döndü" yorumunu yaptı.

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşlığı adaylığının açıklanmasının ardından ilk mitingini memleketi Yalova'da yapmış, neredeyse hiçbir haber kanalı İnce'nin mitingini canlı vermemişti.

İnce bunun üzerine haber kanallarına tepki göstererek, ambargoya devam etmeleri durumunda, mitinglerini haber kanallarının binaları önünde yapacağını söylemişti.

Beki, Erdoğan'ın 'mağduriyet'ini anlattığı yazısında roller bu seçimde değiştiğini İnce'nin 'mağdur' olduğunu söyledi.

Karar yazarı Beki yazısında şu ifadeleri kullandı:

‘Muhtar bile olamaz’ manşetleriyle çarpışa çarpışa iktidara geldiğini boşa söylemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Şimdi de CHP adayı Muharrem İnce ‘Manşetlerle çarpışa çarpışa mücadele’den söz ediyor.

Roller tersine döndü sadece.

Eskinin kartel medyası öldü, yaşasın beter olan yenisi mi!


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Akif Beki Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ince seçim miting

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
muharrem ince muhafazakar bir partinin adayı olsaydı kesin seçilirdi. Çok azimli ve halkın dilinden konuşuyor. Ama CHP gibi islamla sorunu olan bir partiden imkanı yok seçilemez. Bu halk müslümanalara zulm eden ve iktidara gelirse zulme devam edeceğini milletvekilleri ağzıyla beyan eden CHP yi asla seçmez.
Medya özgürlüğü yok , çoğu satılmış yalakalık yapıyorlar . bunların adalet dediği bu işte . Kendisi gibi düşünürsen yanında , değilsen düşmen olursun
Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan DİKTATÖRLÜK son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak
Sayın CB ye kayıp ettiren en büyük hatası ..Kibir ve israf ,açıkca kalbi kin nefret dolu ...Naıl olur da rakiplerine öyle ağır hakaraetler yapar bu tam cahillerin işi...Biraz efendi ol kibar ol ,diline dikkat et senin inancından ve müslümanlığından şüpe eder olduk
ileri az kalır çooook ileri demokrasi var ya medyanın %95 inin gerçek patronu sizce kimdir zulum eden haksızlık eden ergeç aynı şeylerle karşılaşır tarihte hep böyle olmuştur
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