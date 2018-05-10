HABER

'Erdoğan yorgun, bitkin ve gergin'

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 09:39 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım başladı. Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın bugünkü köşesinde 24 Haziran seçimlerine hazırlanan Erdoğan'dan bahsetti. Yalçın, Erdoğan'ın yorgun, bıkkın ve gergin olduğunu iddia etti.

'Erdoğan yorgun, bitkin ve gergin'

Sözcü yazarı Soner Yalçın köşesinde, "Nerde o mitinglerde “Eyyy” diye esip gürleyen heyecanlı Erdoğan? Nerde o mitinglerde meydan okuyan cesur Erdoğan? Nerde o mitinglerde iddialı hedefler dile getiren umut aşılayan Erdoğan? Artık deniz bitti… Çünkü: Erdoğan’ın “şifresi” kırıldı!" diye yazdı.

Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Erdoğan yorgun…
Erdoğan bıkkın…
Erdoğan gergin…
Ve artık Erdoğan çok sıkıcı…
Sanki Gazapizm’inin şarkısını söylüyor gibi:
Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı mey­canı yok.Bu hayatın heyecanı meycanı yok, yok…
Türkiye’nin heyecanı var ama Erdoğan’ın yok!

Baksanıza; Nerde o mitinglerde “Eyyy” diye esip gürleyen heyecanlı Erdoğan?

Nerde o mitinglerde meydan okuyan cesur Erdoğan?

Nerde o mitinglerde iddialı hedefler dile getiren umut aşılayan Erdoğan?

Artık deniz bitti… Çünkü:
Erdoğan’ın “şifresi” kırıldı!

Şifre, Türkçe’ye Fransızca’dan geldi; “chiffer”, rakamlaştırmak.
Fransızca’ya ise Arapça’dan geçti; “sıfr”, bildiğimiz sıfır!
Simon Lehna Singh (d.1964), Hint asıllı İngiliz fizikçi.
1999 yılında yazdığı “The Code Book” kitabı Türkçe’ye “Kod Kitabı” diye çevrildi.
Kitap, şifre tarihini anlatıyor. Tarih boyunca insanoğlunun yazgısını belirleyen şifre kurucuların ve şifre çözücülerin karşılıkla mücadelesini yazıyor.
Günümüzün en yaygın kullanılan şifreleme yöntemleri, çok büyük sayıların çarpanlarına ayrılmasına dayanıyor. Çünkü bunu çözmek, bilgisayar destekli olmasına rağmen uzun zaman alıyor.
Erdoğan’ın “şifresini” çözmek de uzun zaman aldı: 16 yıl!
Ne zaman -döviz gibi- ekonominin rakamsal gerçekleri ortaya çıktı; Erdoğan çözülüverdi!
“Sır” ortaya çıkınca/şifre kırılınca Erdoğan, alelacele erken seçim kararı aldırmadı mı?
Erdoğan’ın bitkin ruh hali bunun sonucu mu?

'Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...''Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...'
Cinsel istismar duruşmasında şok sözlerCinsel istismar duruşmasında şok sözler
Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu! Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

Muharrem İnce: Kürt kardeşimi Başkan yardımcısı ilan edeceğim

Muharrem İnce: Kürt kardeşimi Başkan yardımcısı ilan edeceğim

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili CHP'ye geri dönüyor!

İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili CHP'ye geri dönüyor!

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

HDP'den ikinci tur açıklaması: İki adaydan birini tercih edeceğiz

HDP'den ikinci tur açıklaması: İki adaydan birini tercih edeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.