'Erdoğan yorgun, bitkin ve gergin'

Sözcü yazarı Soner Yalçın köşesinde, "Nerde o mitinglerde “Eyyy” diye esip gürleyen heyecanlı Erdoğan? Nerde o mitinglerde meydan okuyan cesur Erdoğan? Nerde o mitinglerde iddialı hedefler dile getiren umut aşılayan Erdoğan? Artık deniz bitti… Çünkü: Erdoğan’ın “şifresi” kırıldı!" diye yazdı.

Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Erdoğan yorgun…

Erdoğan bıkkın…

Erdoğan gergin…

Ve artık Erdoğan çok sıkıcı…

Sanki Gazapizm’inin şarkısını söylüyor gibi:

Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı mey­canı yok.Bu hayatın heyecanı meycanı yok, yok…

Türkiye’nin heyecanı var ama Erdoğan’ın yok!

Baksanıza; Nerde o mitinglerde “Eyyy” diye esip gürleyen heyecanlı Erdoğan?

Nerde o mitinglerde meydan okuyan cesur Erdoğan?

Nerde o mitinglerde iddialı hedefler dile getiren umut aşılayan Erdoğan?

Artık deniz bitti… Çünkü:

Erdoğan’ın “şifresi” kırıldı!

Şifre, Türkçe’ye Fransızca’dan geldi; “chiffer”, rakamlaştırmak.

Fransızca’ya ise Arapça’dan geçti; “sıfr”, bildiğimiz sıfır!

Simon Lehna Singh (d.1964), Hint asıllı İngiliz fizikçi.

1999 yılında yazdığı “The Code Book” kitabı Türkçe’ye “Kod Kitabı” diye çevrildi.

Kitap, şifre tarihini anlatıyor. Tarih boyunca insanoğlunun yazgısını belirleyen şifre kurucuların ve şifre çözücülerin karşılıkla mücadelesini yazıyor.

Günümüzün en yaygın kullanılan şifreleme yöntemleri, çok büyük sayıların çarpanlarına ayrılmasına dayanıyor. Çünkü bunu çözmek, bilgisayar destekli olmasına rağmen uzun zaman alıyor.

Erdoğan’ın “şifresini” çözmek de uzun zaman aldı: 16 yıl!

Ne zaman -döviz gibi- ekonominin rakamsal gerçekleri ortaya çıktı; Erdoğan çözülüverdi!

“Sır” ortaya çıkınca/şifre kırılınca Erdoğan, alelacele erken seçim kararı aldırmadı mı?

Erdoğan’ın bitkin ruh hali bunun sonucu mu?



