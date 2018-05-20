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Erkan Baş HDP'den milletvekili adayı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyeleri'nden Erkan Baş HDP’den adaylık başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Erkan Baş HDP'den milletvekili adayı oldu

Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) aday listesi üzerindeki mesai devam ederken, Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyeleri'nden Erkan Baş'ın HDP’den aday olduğu öğrenildi.

Erkan Baş kişisel Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

HDP’den öneri geldi. Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım destekledi, Partim görev verdi. Hazırız. #SözKardeşim , İşçilerin, gençlerin, devrimcilerin, sosyalizmin sesini meclise taşıyacak; düzenin çarkına çomak sokacağız.

Gazeteci Ahmet Şık da geçtiğimiz günlerde HDP'den aday adayı olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Erkan Baş Milletvekili seçim

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