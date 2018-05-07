Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Başbakan Yıldırım’ın başdanışmanı Abdülkadir Özkan’ın genel yayın yönetmenliğinde yayımlanan Yörünge dergisinin, Mayıs ayında çıkan 8. sayısına röportaj veren yazar Erol Mütercimler, erken seçimle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.
"BU TÜR SEÇİM KARARLARI ALIRSANIZ, BU SORUNLARI ÖTELERSİNİZ"
Mütercimler, 15 Temmuz darbe girişmini; NATO'nun, CIA'nin ve Pentagon'un, bir "İç savaş denemesi" olarak yorumlarken, toplumun hassas ve kırılgan bir yapısı olduğunu belirtti. Mütercimler, "Dolayısıyla içerideki bu hassasiyet üzerine şunu düşünelim: Türkçü-Kürtçü, Alevi-Sünni, AK Parti ve karşıtları, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, yabancı provokatörler. Suriye'den gelen 3.5 milyon insanın kaçının nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Kimler orada kuş yumurtası" diye ifade etti.
"NATO'NUN KORİDORLARINDA HAREKETLENME VAR"
Mütercimler, toplumun bu kırılgan yapısını NATO'nun kullanabileceğini belirtirken, NATO'nun koridorlarında bir hareketlenme olduğunu, bu yüzden de erken seçim kararının alındığını ifade etti. Mütercimler, "NATO'nun koridorlarında bir hareketlenme var. Bunu askeri anlamda ifade ediyorum. Bunlar nasıl kesilmeli? İşte bu tür seçim kararları alırsanız, bu sorunları ötelersiniz" diye belirtti.
Mütercimler, erken seçimlerin, "provokasyon" peşinde olanların cesaretini kıracağını belirtirken, "Eğer seçim kararları alabilirseniz, bu durum en azından bir süre toplumu yumuşatıyor, toplumun bir araya gelmesini sağlıyor. Burada eğer beka anlamında bir toplum mühendisliği inşa etmek isteniyorsa, bunları bir süreliğine öteletirsiniz, def edersiniz, cesaretlerini kırarsanız veya planlarını öteletirsiniz" ifadelerini kullandı.
Mütercimler'le yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:
"- Nasıl bir sonuç bu?
Bir de El Muhaberat'ın buradaki fonksiyonu. Hepsini bir arada düşündüğünüzde içeriyle ilgili dinamik unsurlar açısından büyük bir sorun var. İşte ben beka meselesidir derken de Devlet Bahçeli'nin konuşmasının içinde buna benzer cümleyi kurmuş olması da bana tüm bunları gösterdi. Bunun anlamı şu bana göre: NATO'nun koridorlarında bir hareketlenme var. Bunu askeri anlamda ifade ediyorum. Bunlar nasıl kesilmeli? İşte bu tür seçim kararları alırsanız, bu sorunları bir süre ötelersiniz.
ERKEN SEÇİM KARARI TOPLUMU YUMUŞATIR
- Bunların örnekleri var mı tarihimizde?
PROVOKATÖRLER SEÇİM ÖNCESİ DEĞİL SONRASINA HAZIRLIK YAPABİLİRLER
- Sizin aktardığınız çerçevede şunu sormak isterim: Yıllardır her seçim döneminde dış istihbarat örgütlerinin provokasyonları, manipülasyonları, içeriye yönelik sosyal mühendislik hareketliliği olur. 24 Haziran tarihi bir anlamda bu örgütlenmelerin aktardığımız provokasyonlarının hazırlığını da engelleyici bir tarih olabilir mi? Yani bir karışıklığın önüne geçmek için belirlenmiş olabilir mi?
Hükümetin referandum süreci de dahil geçmişte yaşadığı bazı olumsuzluklar var. Orada da şaibe iddiaları olmuştu. Dolayısıyla bu iki aylık süreç zorlanabilir. Ama bu zorlanmanın karşılığında özellikle emperyal güçler açısından söylüyorum, dışarıda provokatif amaçla hareket etmeyi planlamış güçlerin bir kazançları olmaz. Bunu çok iyi biliyorlar. Seçimi erteletmeki yaptırtmamak bu sefer Türk toplumunun hükğmet muhalifi olan karşı grubunu daha da keskinleştireceği gibi, bu sefer bir araya getirir, hükümetin yanına itilebilir. Bu durum onların isteyebileceği en son şey. Sonuçta burasu bir yurt, kolay terk edilebilecek bir şey değil. Kültürde ve gelenekte de memleketi teslim etmek, yok etmek gibi bir şey hiç yok. Söz konusu bile değil. Burada o zaman radikal unsurlar hariç herkes kenetlenir."
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