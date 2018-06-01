Erol Mütercimler, 24 Haziran seçim sonuçları için Alman şirketinin yaptığı anketi açıkladı

Gazeteciler Selim Kotil ve Erol Mütercimler'in Meltem Tv'de yayınlanan Akıl Oyunları programında, 24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik bugüne kadar ilk kez bir yabancı anket şirketinin sonuçları açıklandı.

ALMAN FON ŞİRKETİNİN 24 HAZİRAN SEÇİM SONUCU ANKETİ

Programda, Alman bir fon şirketinin bu hafta başında yaptırdığı bir anketin sonuçlarını gördüğünü belirten Erol Mütercimler, anket sonucuna göre 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda biteceğini söyledi.

ERDOĞAN'IN OY ORANI NE KADAR?

Anket sonucunda yer alan isim sıralamasını açıklamayan Mütercimler, sadece ankette birinci çıkan ismin oy oranını açıkladı. Mütercimler şöyle konuştu:

Dünyanın ünlü bir fon yönetim şirketi. Almanya'dan bir şirket. Pazartesi günü bir araştırma yaptırdı. Raporun sonucunu rica ettim vermediler ama okumama izin verdiler.

Sonuç söylüyorum. İsim vermeyeceğim. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda sonuçlanıyor, Cumhurbaşkanı yüzde 51,3 ile seçiliyor. Programdan sonra sana ismini söyleyeceğim. İlk turda bitiyor seçim. 51,3. Bunu köşeye koydum.

İSİM VERMEDEN "ERDOĞAN İLK TURDA KAZANACAK" DEDİ

Ankette hangi adayın 51,3 göründüğünü açıklamasa da, Mütercimlerin hemen ardından söylediği "Şimdi muhalefet unsurları bunu tersine çevirsin. Kaç gün öncesinden söylüyoruz" sözleri, Alman anketinde ilk turda seçileceği öngörülen ismin Erdoğan olduğunu ortaya koydu.

