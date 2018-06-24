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Erzurum'da Saadet Partisi'nin sandık görevlisi gözaltına alındı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Erzurum'da mükerrer oy kullanmaya çalıştığı iddia edilen Saadet Partisinin sandık görevlisi gözaltına alındı.

Erzurum'da Saadet Partisi'nin sandık görevlisi gözaltına alındı

Kentteki Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'nde 1057 numaralı sandıkta Saadet Partisi temsilcisi olarak görev yapan E.K, görevli olduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, aynı okuldaki 1059 numaralı sandıkta oy kullanma teşebbüsünde bulundu.

Durumu fark eden sandık başkanı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda şahsın kullandığı mükerrer oy pusulaları teslim aldı.

E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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Erzurum Saadet Partisi sandık görevlisi gözaltı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adamların şakülü kaydı iyice şaşırdı..
Tebrik ederim o salon başkanını 1 oy kadar kendini düşürecek karaktesiz haysiyetsizlerde gerekli yaptırımı alsın yazık ...
Bir de müslüman kesilirsin. Mükerrer oyu bile bile kullanıyorsun. Naha inşallah bu dünyada da ,ahirette de ettiğini fazlasıyla çekersin....
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