Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

CHP’nin milletvekili adayları arasında yer alması beklenen, AKP’nin kurucu kadrosundan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda kalmak için ‘her şeyi’ yapabileceğini söyledi.
Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'a konuşan Şener, “Sayın Erdoğan, siyasette bireysel hesaplarını her zaman birincil öncelik olarak görmüş bir insandır. Siyaseti, bireysel önceliklerine göre yönetir ve ona göre sonuç almaya çalışır. Onun iktidarı kaybetme lüksü yoktur. İktidarı bırakmamak için her şeyi yapar” diyen Şener, Erdoğan’ın Meclis çoğunluğunu kaybetmeyi kontrol edemeyebileceğini ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini düşündüğünü söyledi.
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