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Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 03:00 | Son Güncelleme

CHP'den milletvekili aday olması beklenen ve AKP'nin kurucu kadrosunda yer alan Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda kalmak için ‘her şeyi’ yapabileceğini söyledi.

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

CHP’nin milletvekili adayları arasında yer alması beklenen, AKP’nin kurucu kadrosundan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda kalmak için ‘her şeyi’ yapabileceğini söyledi.

**'HER ŞEYİ YAPAR'

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ŞENER

Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'a konuşan Şener, “Sayın Erdoğan, siyasette bireysel hesaplarını her zaman birincil öncelik olarak görmüş bir insandır. Siyaseti, bireysel önceliklerine göre yönetir ve ona göre sonuç almaya çalışır. Onun iktidarı kaybetme lüksü yoktur. İktidarı bırakmamak için her şeyi yapar” diyen Şener, Erdoğan’ın Meclis çoğunluğunu kaybetmeyi kontrol edemeyebileceğini ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP iktidar abdüllatif şener cumhurbaşkanı erdoğan Türkiye seçim Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
BU adam Erdoğan düşmalığı artık kabak tadı verdi..Seni CB olmanı uygun görmemiş..bu ne kin bu ne nefret?
SENİN GİBİ OYNAK Bİ SİYASETÇİDEN HER ŞEYİ DUYABİLİRİZ.O YÜZDEN SENİ KİMSE DİKKATE ALMAZ BOŞ BOŞ KONUŞMA ABDÜLLATİF.
zaten chpden aday olursa asıl kendisi herşeyi yapmış olur.bu aralar sürekli aynı şahıs aynı karalama çalışmalarında bulınuyor.
bunu soyleyen adamin girmedigi kilif kalmadi.
İnsan kendi malını çok iyi bilir.
ulan 2002 den bu yana hep aynı hikayeler fetö dinledi abd avrupa ülkeleri dinledi chp vs hepsi dinledi ama erdoğan hakkında hiç birşey duyupta kamoyuna servis edemediler!!!adam bu ülke için ne mücadele verdi vermeyede devam ediyor!!!hiç gösünüz kabarmadımı abd nin avrupanın göbeğinde yüzlerine ülkemizi savunurken hiç mi gururlanmadınız!!!?hatalarıda var doğru ama yiğidi öldür hakkını ver kardeşim ! erdoğan atatürkten sonra gelmiş en büyük liderdir bunu herkez kabullensin...
tamda kendisini tarif etmiş.
sanki sen yapmazsın. iki yüzlüsün şener iki yüzlü
satılık şener sen de yapmıyormusun aynı şeyi. Yapmıyor musun sen davanı satmadın mı
Onu biliyoz başka bişe söyle..!
kedi sokmak gibi darbe yapmak gibi bomba patlatmak gibi biliyoruz herşeyi yapar
Sanki sen ve diğerleri herşeyi yapmıyorsunuz ne kadar basiretsiz adamlarsanız böyle ordan oraya atlıyorsunuz o kapı olmadı diğeri şu aday olmadı bunu yapalım gülü çıkaralım diye gezmedinizmi omurgasız adamlar siz ne yapıyorsunuz chp nin adayı oluyorsun şimdi de sen ne için bu kadar herşeyi sineye çekiyorsun bitmeyen ülke sevdan için mi yazıklar olsun sizin gibilere
bencede bunlar iktidara gelmek için her şeyi yapıyorlar öyleki kimin kucağı olduğuna bakmadan her kucağa oturuyorlar
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