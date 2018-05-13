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Eski BBP Genel Başkan adayı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2018 01:16 | Son Güncelleme

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra BBP Genel Başkanlığına adaylığını koyan Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'ye katıldı.

Eski BBP Genel Başkan adayı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı

Türkiye İnisiyatif Hareketi Başkanı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı. Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.

İYİ PARTİ'YE YENİ İSİMLER KATILIYOR

24 Haziran'da yapılacak seçimlere çok az bir süre kaldı. İYİ Parti'ye ise yeni isimler katılmaya devam ediyor. Nizam-ı Alem Ocakları eski genel başkanlarından, Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı. Genel merkez binasına gelerek Meral Akşener ile görüştü.

BBP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Yavuz Ağıralioğlu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonraki süreçte BBP Genel Başkan adayı olmuştu.

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İYİ parti Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BRAVO...YAKIŞANI YAPTI...CUMHURBAŞKANI AKŞENER
çok sevindim.er veya geç İYİ ler bir araya gelecek ve bu mazlum milletin yüzü gülecek.dualarımız ve oyumuz sizlerle
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