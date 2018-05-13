Eski BBP Genel Başkan adayı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı

Türkiye İnisiyatif Hareketi Başkanı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı. Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.
İYİ PARTİ'YE YENİ İSİMLER KATILIYOR
24 Haziran'da yapılacak seçimlere çok az bir süre kaldı. İYİ Parti'ye ise yeni isimler katılmaya devam ediyor. Nizam-ı Alem Ocakları eski genel başkanlarından, Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı. Genel merkez binasına gelerek Meral Akşener ile görüştü.
BBP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU
Yavuz Ağıralioğlu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonraki süreçte BBP Genel Başkan adayı olmuştu.
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Fransa Paris'te bıçaklı terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!
Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 2 yorum