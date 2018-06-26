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Eski İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan yönetime sert tepki: Bu mu başarı?

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

Eski İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 24 Haziran seçimleri sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem yarattı.

Eski İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan yönetime sert tepki: Bu mu başarı?

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile ilgili gündem yaratacak sözler sarfetti.

24 Haziran seçimleri sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Halaçoğlu, Meral Akşener'in 'Başarılı olduk' çıkışına sert tepki gösterdi.

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İşte Yusuf Halaçoğlu'nun o paylaşımı;

"Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik.Sonuçta başaramadık.Şimdi İYİ PARTİ yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor.Yani biz mv. liği için mi yola çıkmıştık?Nasıl başarılı oldunuz?Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız.Bu başarı mı?."

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ADAYLIK KRİZİ YAŞANMIŞTI

Milletvekili aday listelerine giremeyen Halaçoğlu ile İYİ Parti yönetimi arasında kriz çıkmıştı.

İzmir veya Ankara'dan aday olmak istediğini açıklayan Halaçoğlu'nu, İYİ Parti yönetimi Kayseri'den aday göstermişti.

Halaçoğlu kırgınlığını ise "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" demişti.

Halaçoğlu'nun açıklamaları üzerine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan, "Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri’den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi de İzmir’den aday olmak istedi" demişti.

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