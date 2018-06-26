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Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: CHP için en kötü senaryo, Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurmaya kalkışması olabilir

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazısında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Altaylı, "İnce ve CHP için en kötü senaryo ise İnce’nin yeni bir parti kurmaya kalkışması olabilir" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarını değerlendirdi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranının, partisinin sekiz puan üzerinde olduğunu hatırlatan Altaylı "İnce, seçmende ve meydanlarda yarattığı heyecanla CHP’nin seçmeni gözündeki lideridir" dedi.

"Her ne kadar CHP, oylarının bir kısmını gönüllü olarak kaybetmeyi göze alarak HDP’nin Meclis’e girmesini sağlayacak oy transferini yapmışsa da sonuç olarak partinin oyu ile İnce’nin oyu arasındaki 10 puanlık fark, İnce’yi istemese de CHP liderliğine taşıması gereken bir oy miktarıdır" görüşünü dile getiren Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"İnce ve CHP için en kötü senaryo ise İnce’nin yeni bir parti kurmaya kalkışması olabilir. CHP önümüzdeki günlerde liderliği tartışmaya açmazsa büyük bir yanlış yapar. Bu arada CHP’nin ve İnce’nin İstanbul’da miting alanını dolduran kişi sayısı kadar bile oy almamış olması da ayrı bir ilginç durumdur.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu memlekette Chp ismiyle iktidar olamayacak galiba kafaları ve partinin ismi değişirse belki koolisyona filan girebilir
fatih komedyenmi oldun?
Akp ye oy vermiş biri olarak sayın ince nin başkan olma ümidinin olabilmesi için 1.Ya chp gb.olunca chp nin geçmişte yapmış olduğu kırıcı üzücü iş ve eylemlerden dolayı özür dileyecek bu milletin gönlü geniştir afeder. Yada yeni bir parti kurup chp nin hatalarını yapmayacak. Aksi takdirde 30u gördüm diye sevinip durur sadece
İBB BAŞKANLIĞI İŞİN İÇİNDE VAR.. GÖRECEĞİZ..
allah aşkına sizde hiçmi zeka yok ? seloyu ziyaret ettiği için pklılar destek verdi Milletvekili seçimlerinde chp %22 oy almış hdp %11,70 (saadet ve merali unutmayın) cb oylamasında chp %30 alıyor selo 8,40 alıyor chpye oyların nereden geldiğini gördünüzmü ? barajı geçmesi için chp hdpye hdpden cumhurbaşkanlığında chpye çalıştı bir önceki seçimdede aynısını yaptılar pkk&chp&dhkpc&işid&tkmlp&ermeni&yahudi&israil,abd,alman,ingiltere,fransa gizli servisleri hepsi aynı yerden çalışıyor.SELÇUKLUNUN,OSMANLININ TORUNU OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDEN İNTİKAM ALMA PEŞİNDELER
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