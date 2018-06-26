Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: CHP için en kötü senaryo, Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurmaya kalkışması olabilir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarını değerlendirdi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranının, partisinin sekiz puan üzerinde olduğunu hatırlatan Altaylı "İnce, seçmende ve meydanlarda yarattığı heyecanla CHP’nin seçmeni gözündeki lideridir" dedi.

"Her ne kadar CHP, oylarının bir kısmını gönüllü olarak kaybetmeyi göze alarak HDP’nin Meclis’e girmesini sağlayacak oy transferini yapmışsa da sonuç olarak partinin oyu ile İnce’nin oyu arasındaki 10 puanlık fark, İnce’yi istemese de CHP liderliğine taşıması gereken bir oy miktarıdır" görüşünü dile getiren Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"İnce ve CHP için en kötü senaryo ise İnce’nin yeni bir parti kurmaya kalkışması olabilir. CHP önümüzdeki günlerde liderliği tartışmaya açmazsa büyük bir yanlış yapar. Bu arada CHP’nin ve İnce’nin İstanbul’da miting alanını dolduran kişi sayısı kadar bile oy almamış olması da ayrı bir ilginç durumdur.

