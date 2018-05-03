Fatih Portakal'dan HDP tahmini: Son zamanların en yükseği

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal bu akşamki bülten öncesinde attığı tweetle, bildirisi cumartesi günü açıklanacak olan CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-DP ittifakını eleştirdi.
"SON ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ OLUR MU?"
Bu ittifakın ve cumhur ittifakının HDP'ye yer vermemesinin HDP'nin otlarına olumlu yansıyabileceğini söyleyen Portakal "4’lü ittifak #HDP’yi istemiyor. Bir zamanlar ortak yol tutan #AKP de lstemedi. Legal bir parti ile birlikteliği sakıncalı görüyorlar. #HDP seçimde tek başına! Alacağı oran ne olacak merak ediyorum. Son zamanların en yükseği olur mu? Olursa şaşmam" dedi.
Portakal'ın tahmini, takipçileri arasında büyük tartışmalara neden oldu.
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