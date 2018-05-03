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Fatih Portakal'dan HDP tahmini: Son zamanların en yükseği

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

Fox Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-DP ittifakına HDP'nin alınmamasını eleştirdi. Portakal, yalnız kalan HDP'nin son zamanların en yüksek oyunu almasının şaşırtıcı olmayacağını da söyledi.

Fatih Portakal'dan HDP tahmini: Son zamanların en yükseği

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal bu akşamki bülten öncesinde attığı tweetle, bildirisi cumartesi günü açıklanacak olan CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-DP ittifakını eleştirdi.

"SON ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ OLUR MU?"

Bu ittifakın ve cumhur ittifakının HDP'ye yer vermemesinin HDP'nin otlarına olumlu yansıyabileceğini söyleyen Portakal "4’lü ittifak #HDP’yi istemiyor. Bir zamanlar ortak yol tutan #AKP de lstemedi. Legal bir parti ile birlikteliği sakıncalı görüyorlar. #HDP seçimde tek başına! Alacağı oran ne olacak merak ediyorum. Son zamanların en yükseği olur mu? Olursa şaşmam" dedi.
Portakal'ın tahmini, takipçileri arasında büyük tartışmalara neden oldu.

hdpportakal

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ilk kez sana katılmıyorum. Oy için her yil mübah değildir. Pkk ile bağlantısı olmayan Kürt kardeşlerim yeni parti kurarsa buyursun. Ama bunlar olmaz. Oydan önemli VATAN var, şefer var, haysiyet var.
Fatih Portakalı çok sever ve izleriz dinleriz. Ama bu konuda haklı değil bende HDP Ülkemizin %90 'ının zihninde PKKile eşdeğer. Durum buyken nasıl olurda Partiler Onuda ortak alır olacak şey değil.
Bu ve bunun gibiler 1925 artıkları fakat benim devletiminde suçu var ,sorunları halı altına attı bu hale geldi,hala halı altına atmaya devam nereye kadar,sorun azdı şimdi yumak haline geldi.Karar vericiler bir an önce 11 vilayet sorununu çözmeli.
Bu ülkenin sorunları; Hukukun üstünlüğü egemen kılınarak çözülebilir.. OHAL siz, KHK sız , milli iradeye saygı duyan gerçek bir demokrasi ile çözülebilir.. Tek adam dayatmaları ile değil..
Dışarıdan bir ülkenin böldürülmesi için çalışan gücün her oyunu bir diğerinden farklıdır. Amaç ülkenin bölünmesi elbette. Bizi seçim ile oyalayıp aşağıda ordu kuranlar elbette Kürt kimliğini ötekileştirerek oyunun artmasını sağlayacaktır.
Oyunun rengi meydana çıktı. HDPKK'lı olduğunu zaten hiçbir zaman gizleme gereği görmedi. Şunun haberciliğini yere göre sığdıramayan zavallı bir zümre var ülkemizde ne yazıkki.
portakal gene boş konuşmuş
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