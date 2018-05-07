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Fatih Portakal sordu, Selahattin Demirtaş seçim vaatlerini açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, Fox TV haber spikeri Fatih Portakal'ın cumhurbaşkanı adaylarına yönelttiği sorulara Twitter'dan yanıt verdi. Portakal'a "Gönül isterdi ki, bunları sizinle yüz yüze konuşabilelim. Şimdilik, fikirlerimi buradan kısaca belirtmekle yetinmiş olayım" diyen Demirtaş, seçim vaatlerini açıkladı.

Fatih Portakal sordu, Selahattin Demirtaş seçim vaatlerini açıkladı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Portakal'ın 5 Mayıs'ta Twitter'dan paylaştığı "Liderlerden çözümünü duymak istediğim 3 mesele var: 1- gençlerin geleceklerine nasıl umut olacasınız? 2- Kadın yurttaşlari toplumda nasıl eşit hale getireceksiniz? 3- Emeklilikten sonraki hayatı nasıl daha mutlu kılacaksınız? Süslü cümleler kurmak kolay, bunlara cvp var mı?" sorularına cevap verdi.

"Sorularınızın bana gelmesi biraz zaman aldı, koşullar malum" diyen Demirtaş, "Gençler için başlığında verdiği cevapta, "Türkiye'deki gençlerin önündeki en büyük engel AKP iktidarıyla derinleşen yoksulluktur. Yoksulluk ve tüm fırsat eşitsziliklerinin ortadan kaldırılması gençlerin potansiyelini ortadan kaldıracaktır" dedi.

Demirtaş, "Ülkemizdeki her 5 gençten biri işsizdir. Sadece iş hayatındaki çalışma sürelerinin kısaltılmasını, asgari harcamaların kısıtlanmasını ve kamudaki makam arabası, helikopter, uçak gibi israf kalemlerinin bitirilmesini sağlayarak bile gençlere büyük bir istihdam alanı yaratabiliriz" diye yanıtadı.

'GENÇ KART İLE AYLIK 500 TL KREDİ'

Demirtaş gençler için Genç Kart projesi hazırladıklarını belirterek, "Her genç için Genç Kart projesiyle günlük yaşamlarına destek olacağız. Aylık 500 TL kredi yüklenecek olan Genç kart, ulaşım, yemek, kültür, sosyal faaliyetler, iletişim gibi alanlarda kullanılabilecek. Her gence şart aranmaksızın "Genç Kart" sağlanacaktır" açıklamasında bulundu.

'ÇOCUK BAKIM VE EĞİTİTM MERKEZLERİNİN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ'

Demirtaş, Kadınlar için başlıklı cevabında, "Türkiye, çocuk doğurma oranlarının en yüksek, buna karşın ulaşılabilir bakım merkezlerinin en az olduğu ülkelerden biri. bu nedenle ilk adımlardan biri olarak, çocuk bakım ve eğitim merkezlerinin sayısını artıracağız. Böylece kadınların, sosyal, ekonomik ve siyasal hayatına katılımın önündeki engellerden birini ortadan kaldıracağız" şeklinde cevap verdi.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN LİRA OLACAK'

"Emekli maaşı olmayan bir milyon yaşlıya bin lira ödeme yapacağız. En düşük, emekli maaşını 3 bin lira yapacağız. Kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesini güvence altına alacağız. Böylece çalışanlar zamanı geldiğinde emekli olmaktan imtina etmeyecekler. Bu yolla gençlere yeni iş ilanları da açmış olacağız."

Demirtaş'ın açıklamalarının tam metni şöyle:

GENÇLER

Türkiye'de gençlerin önündeki en büyük engel AKP iktidarı ile derinleşen yoksulluktur. Yoksulluk ve tüm fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması, gençlerin potansiyellerini açığa çıkaracaktır.
Toplumdaki yoksulluğu ortadan kaldıracak şekilde, gelir dağılımında ve vergilendirmede adaleti sağlamamız çok gereklidir. Toplumda bir yaraya dönüşmüş işe alımlardaki torpili kaldırmak, gençlerin mesleklerine aidiyetini ve geleceğe bakışını güvenli hale getirecektir. Ülkemizde her beş gençten biri işsizdir. Sadece iş hayatındaki çalışma sürelerinin kısaltılmasını, askeri harcamalann kısıtlanmasını ve kamudaki makam arabası, helikopter, uçak gibi israf kalemlerinin bitirilmesini sağlayarak bile gençlere büyük bir istihdam alanı yaratabiliriz. Her genç için "Genç Kare' projesi ile günlük yaşamlarına destek olacağız. Aylık 500 TL kredi yüklenecek olan "Genç Kare' ulaşım, yemek, kültür, sosyal faaliyetler, iletişim gibi alanlarda kullanılabilecek. Her gence şart aranmaksızın "Genç Kare' sağlanacaktır.

"Gençlerin sorunlarını en iyi ben çözerim" demek yerine, bu sorunları "en iyi gençlerin kendisi çözer" demek gerekir. Siyasetçilerin gençlere verebilecekleri en büyük umut "dürüst, ahlaklı, şeffaf ve mütevazı" siyasetçi profili ile siyasete olan saygı, ve ilgiyi arttırmaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı a,racağız, "Gençlik Bakanlığı" adı altında yeni bir bakanlık kuracağız. Bakanın kendisi gerçelcten de genç olacak ve bu bakanlığın tek amacı gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olacaktır. Gençlik Bakanlığı, diğer bütün bakanlıklan da gençler için özel uygulamalar ve projeler konusunda zorlayacak ve harekete geçirecek bir tür koordinatör bakanlık gibi olacaktır. Gençlerimizin demokrasiyi, kültürün bir unsuru olarak özümsemiş, ülkenin, toplumun ve elbette tüm insanlığın yararına düşünebilen, üretebilen özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamak Türkiye'nin en büyük güvencesi olacaktır. Biz gençleri hiçbir kalıba sokmaksızın, fikirleri ne olursa olsun, kendileı-ini özgürce ifade edebildikleri, geleceklerini başka bir ülkede değil, bu bereketli topraklarda gördükleri bir ülke var edeceğiz.

KADINLAR

Kadınların eşit yurttaş olmaları erkekler tarafından bahşedilecek bir lütuf değildir. Türkiye'de kadınlara yönelik politikalar iktidarın siyaset anlayışının turnusol kâğıdıdır. AKP'nin 16 yıllık politikasının en dip noktası kendini kadınların bedenine, yaşam tazına ve değerlerine yönelik saldırılar olarak gösterdi.

Bize düşen şey kazanılmış olan hakları anayasal, yasal, idari, pratik açıdan güvenceye almaktır. Erkek egemen zihniyetin değişmesi için toplumsal seferberlik başlatmaktır. Örneğin erkek siyasetçiler kadınlara dair konuşurken "kadınlarımız" demeyi bırakmakla ilk adımı atabilirler. Kadınlar bizim değildir, kadın kadındır, bize ait değildir. Hiç "erkeklerimiz" diyen erkek siyasetçi gördünüz mü mesela?

Kadınlar eşit ve özgür olmadan toplum asla özgür olmaz. Demokrasi toplumu olamayız. Cumhuriyetimizin daha fazla demokrasi ile buluşmalı için en önemli başlıklardan biri de kadınların daha özgür ve eşit olmaları mücadelesinin başarıya ulaşmasıdır. Bu bakış açısıyla, kadınların çoğunlukta olduğu bir Cumhurbaşkanlığı yönetim mekanizması oluşturacağız. Kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz saldırılarına karşı daha sonuç alıcı idari, hukuki, kültürel tedbirler alacağız. Ancak asıl hedefimiz, şiddeti ortaya çıkaran cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek olacaktır.
Türkiye, çocuk doğurma oranlarının en yüksek, buna karşın ulaşılabilir çocuk bakım merkezlerinin en az olduğu ülkelerden biri. Bu nedenle ilk adımlardan biri olarak çocuk bakım ve eğitim merkezlerinin sayısını arttıracağız. Böylece kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatına katılımının önündeki en önemli engellerden birini ortadan kaldıracağız.

EMEKLİLER

12 milyon emeklinin üçte ikisi hâlâ çalışıyor, Yani aslında emekli olamadılar. Bizler yaşam kalitelerini arttırarak emeklileri emekli edeceğiz. Emekli maaşı olmayan bir milyon yaşlıya, aylık 1.000 lira ödeme yapacağız. En düşük emekli maaşını 3.000 lira yapacağız. Kıdem tazminatı ve emeklilik ikramiyesini güvence altına alacağız. Böylece çalışanlar, zamanları geldiğinde emekli olmaktan imtina etmeyecekler. Bu yolla, gençlere yeni iş alanları da açmış olacağız.

Emekli olup hayatının geri kalanını dinlenerek, gezerek, okuyarak, ailesi ile zaman geçirerek tamamlayacak her insanın sahip olması gereken haklar çalışırken sahip olduklanndan kesinlikle daha fazla olmalıdır. Bu bir sadaka falan değil, emekçilerin ülke ve toplum adına yaptıklanndan dolayı hak ettikleri onurlu bir kazanımdır. Emekliler, uçaklar dâhil ulusal veya uluslararası seyahatlerden yüzde 50 indirimle yararlanacaklar. Ücretsiz sağlık hizmetini evde veya hastanede eksiksiz alacaklar. Şehir içi ulaşım, müze ziyaretleri, tarihi ören yerleri vb. ücretsiz olacak. Emekliler bütün kültürel etkinliklerden indirimli yararlanacak. Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin her yerinde sağlayacağı anlaşmalı otellerde yüzde 50 indirimle tatil yapabilecek. Yerel yönetimler aracılığıyla emeklilere yönelik müzik, resim, edebiyat, el sanatlan, teknoloji, bilişim atölyeleri açılacak. Her emekli yurttaş aylık standart bir milctarda ücretsiz cep telefonu ile konuşma ve internet hakkına sahip olacak.

Emekliler sendika kurup hükümetle her yıl sosyal ve ekonomik haklar konusunda pazarlık yapma hakkına sahip olacak. Emekli olduktan sonra çalışacak yurttaşların emekli aylığından yapılan kesintiler kaldırılacak. Peki, bunlar neden yapılmalı? Çünkü onlar bu ülkeyi alınlannın teri ile var ettiler. Başka bir gerekçe lazım mı ki? Bütün bunlann kaynağı da, yandaşlara tanınan vergi aflarında, ülkeden kaçırılan paralarda, ödenen yüksek faizlerde, dev israf projelerinde, örtülü ödenek gibi kalemlerdedir.

Bunlarla birlikte, bir de Cumhurbaskanlığının masraflarını kısarsak kaynak yeter de artar bile :) Bunların hepsini de "BEN" yaparım demiyorum, "BİZ" yaparız diyorum. Yeter ki "BİZ" olalım. Selamlar.


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Selahattin Demirtaş fatih portakal seçim vaadi HDP

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
bunlar boş vaadler teröristten ülke başkanı olmaz. portakal cilalamaktan vazgeç. bu millet yemez çabalama nafile
cik artik şu yikilasi zindandan'hz yusuf' musun mubarek.
SAZ ÇALIP OYNATMIŞLARDI BU PKK LIYI. VAH VAH PORTAKAL ÇOK ÜZÜLÜYOR ŞİMDİ :)
kendine Atatürkcuyum diyen bu narenciye herif hdp icin yanip tutusiyor, hergun hdpye oy dileniyor ve tarafsizliktan bahsediyor.
o adam tarafsız en azından her partiye yükleniyor. sizin mehterciye ne demeli o ve onun gibi bir sürü var gerçi
@uslax menafin manasini bilsen o isme layik oldugunu dusunme mehterci zorunami gidio bu millet 2000 yillik 100 yillik degil nato kafa nato mermer
sen arkanı yasla pekekeye,
Kamudaki helikopter ve uçakları sınırlandırıp gençlere istihdam yapacakmış :) abi çok iyi ya Selo senin niyetin ezelden belli koçum da iyi bak bu defa açık açık söylüyorsun millete
şunun bile başkan adayı oollduğu ülkemde hala diktatörlükden bahsedenler var
@asils58500 yaptığın yorum aldığın beğeni ve tepkiye göre şeklilenir hangisi daha çoksa ona göre uza ve sus
bu seçimin galibini HDP ye oy verenler belirleyecektir. 2. turda en az %10-12 oyu olan HDP seçmeni kime oy verirse o başkan olacak
adammısin sen portakal...pkk ya bu soruları sorunca kendini demokratik bir haberci mi yapmış mi oluyorsun amacın pkk sempatizanlarının da seni sevmesi ise eğer..al hepsi senin olsun ..
fatih bey ilk önce terörle arana mesafe koyacakmısın sormalıydın yoksa hikaye
tam mal bu portakal ve ordakal demirtaş ulan 3000 tl emekli maaşı mı olur amma salladınız ha çalışan bekar memur bugün 2750 tl maaş alıyor bu ne sallamadır aman siz siyasetten uzak durun be ülkenin nokta nokta ettiniz pis elleriniz çekin ülkemizden demirtaş denen maşa ve yandaşı portakal seçim de hesabı elinize verecekler burada olacağım yine yazışalım
@erol_okcu merak etme bal gibi olur neden 28 yaşında bakanın oğlunun gemi oluyorda bu nasıl olmaz dersin
@zana_edis_1988 leyla zana senin ana değil demi ? dağ da internet çekiyor mu ? boş beleş konuşma pkk seni
Başkan apo'nun heykelini dikecem diyen adamı hâlâ allayıp pullayıp medyaya süren mynet sana da selamlar (!) Emekli maaşını üç bin tl yapacam diye üç yaşındaki çocuk da söyler ;nasıl yapacaksın onu söyle. Doksanlı yılların ucuz siyaseti gibi şunu bunu yapacam değil şunu şu şekilde yapacam diyeceksin sayın takım elbiseli pkklı
@ayberk_tasci_1982 benim anlamadığım emekliye yatırım yapıp oy almaya çalışıyor tamam da arkadaş biri de çıkıp demiyor ki çalışanın daha çok ihtiyacı var emekli nasıl olsa ununu eleyip ipini asmış evini arabasını almış çoluk cocuğu evermiş kendi takılıyor bu çalışanlar ev alacak araba alacak çocuk bakacak vs vs nerde çalışana ikramiye ?
Yemezler, hiç değilse dürüst ol; gerçekten yapılmak istenenleri yaz: 1- Devlet kurumlarına ve belediyelere pkk lıları doldurmak. 2- Ülkeyi yangın yerine çevirmek. 3- Devlet kaynaklarını pkk ya hortumlamak. 4- Ülke Suriye'ye döndürüldükten sonra, pensilvanya'ya tüymek. 5- Ülkeyi malum efendilere bırakmak.
@akilbeyhoca AKP FETOCULERI DOLDURMADIMI
Selo, büyük bir holdingin ihracat müdür yardımcısıydım.. Suriye sınırına çok gitmişliğim vardır karadan ihracat için (sınır teslimi).. Güneydoğu'daki kadını düşündükçe aylarca uykum kaçardı.. değer verilen bir seks objesi bile değillerdi.. şimdi ne değişmiştir ki umutlu değilim.. Siz önce oradan başlasanız kadının kurtuluşuna nasıl olur? tarlabaşı'nda gençlerin uyuşturucu, fuhuş batağından çıkarılmasına (ki gücünüz var biliyorum) yardımcı olsanız? Parti gençlerine uyuşturucu sattırmasanız ve başka satıcılarla işbirliği yapmasa nasıl olur? İsterseniz işe oradan başlayın.
@abiyam BUNLAR HER ŞEYDEN ÖNCE TAŞÖREN GARİBAN KÜRT HALKINIDA PEŞİNDEN SÜRÜKLÜYOR KENDİ ÇOCUKLARI ÖZEL OKULLARDA PİYANO DERSİ ALIR KÜRT ÇOCUKLARINI DEVRİM DİYE DAĞA ÇIKARIR BUNLARIN İPİNE SARILANLAR UYANIN ARTIK BİZİ BÖLMELERİNE BİZİ AYRIŞTIRMALARINA KARDEŞİ KARDEŞİ VURDURMALARINA NE ZAMAN DUR DİYEKCEKSİNİZ KÜRT GENÇLİĞİ KÜRT MİLLETİ UYANIN ARTIK.
Çok çok hayal vaatleri.Desene benim ve bizim gibilerin kürt türk sorunu yok.Biz ulus devlet içinde milletiz desen gel alnın öpeyim.Bizim batımmız doğu doğumz batı kardeşiz desne gel yanında durayım.
selo başkan yapar yaparsa güzel yapar :)
bizlerde şunları soruyoruz; pkk'yı terör örgütü olarak ilan edecek misin? Pkk'lı teröristlerin silah bırakmasını isteyecek misin? Pkk'lı yöneticilerden emir almayı bırakacak mısın? Hendek teröründe katlettiğin insanların yakınlarından özür dileyecek misin? (Hepsi terörle ilgili sorular oldu ama selahattin efendiye de başka soru sorulmaz ki!!)
@elyesa_2018 hade ordan asıl hainsizsiniz selahatin demirtaş bir halkın oyunu almış adamdır pkk ne alakası var halkın seçtiği adamdır kendinize gelin pkk terör örgütüdür bu kesin hendek meselesine gelince o hendekler yapıldığında devlet izindemiydi tatildemiydi o bombalar silahlar uzaydan mı ışınlandı klavye kahramanı halk neyin ne olduğunu biliyor
@zana_edis_1988 lan sen git başka yerde konuş . devlet halkını vurmaz ama karaktersiz pkk lı lar yapar kalkan olarak kullanırlar.
katilden umut bekler olduk...yasinin nasıl parçalandigini izleyenler biraz düşünsün.
Demirtaşın avukatlığını yapmakta sana yakışırdı zaten hiç şaşırmadım, Karayılanın falan da varmı mesajı ?
bence demirtaş millet ittifakına dahil olmalı hdp akpden daha kötü değil
pkk yı ne yapacan ....!!!
orduyu lağv edip ordan gelecek parayla genç kart çıkartacak, bütün askeri uçak ve gemileri satıp ekonomiyi canlandıracak, sınırları kaldırıp gençlere istihdam sağlayacak.. nah sana başkanlık! koğuş başkanlığı yap sen.
pkk nın hamisi şeftali çıkmış piyasaya.....
inanın fatih portakalı gördüğümde sanki ben çalışıyorum oda yiyiyor portakaldan yemekten bile nefret eder hale geldim
Sayın başkan akrabalarınızı kardeşlerinizi bazı bakanlar gibi müsteşar büyükelçi meclis üyesi btk başkanı yapacak mısınız o kadar parayı çarçur etmeyelim şimdi:) Sayın başkan hatta bir kardeşiniz bakan olup diğer kardeşiniz de tüm ihaleleri alacak guinnes rekorlar kitabına girecek diye korkuyoruz yapmazsınız değil mi.Ne bileyim hazine boşalır sonra bir zam yapıp 2 kat almazsınız dimi:) Dürüst insanlar çalmaz çalsa da çaldım der:P
fatih seni severim ama bu sefer ileri gitmişsin bu ülke bunlarla diyaloğu kaldiramaz incelediği yerden kopacak bu kadar net taviz yok ne olmasi gerekiyorsa hükümeti severiz sevmeyiz ama hükümet yapilabilecek herşeyi yapti yapiyor gene olmuyorsa demekki turkiye partisi olmayi hak etmedikleri içindir.
Adamsın sen adam senin Allah’ına kurban olayım
Sana bu ülke bir fırsat verdi sen ne yaptın? Doğruya kanal kazıdın, özerklik ilan ettin ve onlarca kişinin canını aldırdın. Geçti borun pazarı sür atını kandile...
Demirtaş Cumhurbaşkanı olunca Hazineden PKK ya ne kadar yardım verilecegini söylemeyi unutmuş.... Fatih Porkatal sende oyuncaksınn FOX tv amerikalıların elinde sende onların kuklasısın....
Eğer yapmaz ise 5 yıl sonra seçmeyin deyin... kılıçtar oğlu gibi noter tastikli çıkın kardeşim.
OYUMUZ SELOCANA
bekara karı boşamak kolay derler, sallayın bakalım bol keseden, siz kim ülkeyi yönetmek kim, sizler yönetilmeye alışmışsınız yönetmeye değil.....
iktidar olmanın yolu kurtlerden geçer kurtler in eline düştünüz ama Kürtler b7 sefer akıllıca hareket edecek çünkü onları kandıracak vaadleriniz kalmadı munafiklar
gun gelecek pekeke yonetecek sizi
ulan bakıyorumda hiç kimse gercekleri görüp konuşmuyor bu zamanda adam bi kere secilmiş biri nasıl ayrımcı konuşmalar yapıyorsunuz boyle bu adam kürt kardeşlerin oyunu almış secilmiş biraz saygınız olsun yoksa bile susun
yalaka herif kendini yönettir pkk ya
sen ancak bağımlı okuduklarının yanına başka bişey değilsin süt dökmüş kedi
adam adam
Ya 16 yıldır AKP iktidarda bunlar sana ne verdi de desteğe devam ediyorsun, ikinci tur için muhalefeti pazarlığa çekiyorsun. Anlaşılıyorki senin ağzından herzman olduğu gibi AKP'ye destek devam ediyor. Daha beter olun.
Milliyetçiyiz deyip buradan atıp tutanlar kendi iktidarları yada yaması tarafından fabrikalarınız satılınca gıkınız çıkmaz ama kürtler söz konusu olunca maşaallahınız var.ülkeniz satılıyor parsel parsel siz uyuyun daha
KATILLLLLLL
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