Fatih Portakal sordu, Selahattin Demirtaş seçim vaatlerini açıkladı

Demirtaş, "Ülkemizdeki her 5 gençten biri işsizdir. Sadece iş hayatındaki çalışma sürelerinin kısaltılmasını, asgari harcamaların kısıtlanmasını ve kamudaki makam arabası, helikopter, uçak gibi israf kalemlerinin bitirilmesini sağlayarak bile gençlere büyük bir istihdam alanı yaratabiliriz" diye yanıtadı.

Demirtaş gençler için Genç Kart projesi hazırladıklarını belirterek, "Her genç için Genç Kart projesiyle günlük yaşamlarına destek olacağız. Aylık 500 TL kredi yüklenecek olan Genç kart, ulaşım, yemek, kültür, sosyal faaliyetler, iletişim gibi alanlarda kullanılabilecek. Her gence şart aranmaksızın "Genç Kart" sağlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Demirtaş'ın açıklamalarının tam metni şöyle:



GENÇLER

Türkiye'de gençlerin önündeki en büyük engel AKP iktidarı ile derinleşen yoksulluktur. Yoksulluk ve tüm fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması, gençlerin potansiyellerini açığa çıkaracaktır.

Toplumdaki yoksulluğu ortadan kaldıracak şekilde, gelir dağılımında ve vergilendirmede adaleti sağlamamız çok gereklidir. Toplumda bir yaraya dönüşmüş işe alımlardaki torpili kaldırmak, gençlerin mesleklerine aidiyetini ve geleceğe bakışını güvenli hale getirecektir. Ülkemizde her beş gençten biri işsizdir. Sadece iş hayatındaki çalışma sürelerinin kısaltılmasını, askeri harcamalann kısıtlanmasını ve kamudaki makam arabası, helikopter, uçak gibi israf kalemlerinin bitirilmesini sağlayarak bile gençlere büyük bir istihdam alanı yaratabiliriz. Her genç için "Genç Kare' projesi ile günlük yaşamlarına destek olacağız. Aylık 500 TL kredi yüklenecek olan "Genç Kare' ulaşım, yemek, kültür, sosyal faaliyetler, iletişim gibi alanlarda kullanılabilecek. Her gence şart aranmaksızın "Genç Kare' sağlanacaktır.