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Fatma Şahin'den Meral Akşener'e 'kamyon' yanıtı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün yolunun kamyon tarafından kesildiğine yönelik açıklamasına fotoğraflar ile yanıt verdi. Şahin, 16 yıldır rutin bir yol ve çevre güvenliği uygulandığını söyledi. Algı operasyonuyla karşı karşıya olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin, 'Meral Akşener'i Gaziantep halkından ve şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum' dedi.

Fatma Şahin'den Meral Akşener'e 'kamyon' yanıtı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dün İYİ Parti mitinginde uygulanan tedbirlerin rutin olduğunu belirterek, beraberinde getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti liderlerinin miting programlarında aynı yol üzerinde uygulanan tedbirlere ait fotoğrafları gösterdi.

"16 YILDAN BU YANA UYGULANAN BİR RUTİNDİR"

Şahin, 15 Temmuz meydanında yapılan bütün mitinglerde 16 yıldır rutin bir yol ve çevre güvenliği olduğunu hatırlattı. Belediye Başkanı Şahin, “Genel Başkan Meral Akşener dün bu kamyonun önüne gelerek eksik bilgi ile şahsıma ve valimize yazıklar olsun diyerek açıklama yapıyor. Bu meydanda miting yaparken emniyet güçlerimiz burası şehrin göbeği olduğu için hem yaya hem de araç trafiğini düzenli kontrol etmek için tam bu hatta emniyet müdürlüğü tarafından tedbir alınır. Miting alanı merkeze konulacak şekilde tedbirler alınır. Araç trafiği durdurularak yaya trafiğine yol verilir. Bu 16 can güvenliği ve miting güvenliği için yıldan bu yana uygulanan bir rutindir” dedi.

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"ALGI OPERASYONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Şahin bir algı operasyonu olduğunu vurgulayarak, “Bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. Mağdur edebiyatı yapılarak toplumda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Eksik bilgi ile yazıklar olsun diyerek ve buradaki şoföre gelip kendi korumalarının hakaret edip zorla araçtan indirmeye çalışmaları sonuç olarak buradaki şoför verilen talimatı yapıyor. Şoförde zaten onlara güvenlik için yaptığını söylüyor. Şoför verilen talimatı yaptığını söylemesine rağmen, yavaş ol yavaş hiç kımıldama deyip şoföre hakaret eden bir Genel Başkan ile karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

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"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Fatma Şahin, Akşener’in miting alanında ‘yazıklar olsun’ sözlerine ilişkin ise, hukuk devletinde gerekli takibi yapacaklarını belirtti. Şahin, “Gaziantep halkından ve şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum. Yazıklar olsun denilecek hiçbir şey yapmadık. Tamamen kendi emniyeti için ve daha rahat bir ortamda miting yapması için kolluk kuvvetlerinin aldığı tedbirlere karşı bize hakaret ederek gitmesini kınıyorum. Kendisinden bir özür bekliyorum eğer bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli müdahaleyi ve gerekli takibi yapacağımıza halkımız adına yapacağımızı beyan ediyorum” diye konuştu. (İHA)

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Gaziantep fatma şahin İYİ parti maral akşener

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yazık bizim paramızla siyaha beyaz anlatıp duruyorsunuz. Artık bitti...
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