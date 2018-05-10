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Flaş açıklama: HÜDA PAR'lılar Saadet Partisi listesinde yer alabilir

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 10:38 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, HÜDA-PAR’lı bazı isimlerin SP listelerinde yer alabileceğini açıkladı.

Flaş açıklama: HÜDA PAR'lılar Saadet Partisi listesinde yer alabilir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kürt sorununa ilişkin çözüm önerilerini Diyarbakır’da açıklayacağını söyledi. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen Karamollaoğlu, HÜDA-PAR’lı bazı isimlerin SP listelerinde yer alabileceğini de açıkladı.

ANADİLDE EĞİTİM SÖZÜ

Karamollaoğlu, dün kahvaltıda bir araya geldiği gazetecilere, “Anadilde eğitim meşru bir haktır. Bu hakkın verilmesinde bir mahsur yok, ama bir resmi dil de vardır” dedi. Demirtaş’ı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin, “Elbette bu yapılabilir. Sayın Muharrem İnce’nin ziyaretini kastetmiyorum ama şov mahiyetinde işi ele almayı benimsemiyorum” diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Demirtaş’ın madem ki aday olmasında bir engel yok, o halde tutukluluk halinin sona ermesi gerekir. İnşallah çıkar, biz de gider geçmiş olsun deriz. Tutukluluk bir tedbirdir. Ancak siyasetçiler ve basın mensupları için uygulanmaması gereken bir tedbirdir. Temennim, Demirtaş’ın kısa zamanda tahliye edilmesidir. Bu, iktidar açısından da bir erdem olarak değerlendirilir. Bunu ümitle bekliyorum.”

GÜNDEME GELEBİLİR

Karamollaoğlu, HÜDA PAR ile ortaklığa ilişkin de, “Şu ana kadarki görüşmelerimizde gündeme gelmedi, ama istişarelerimizde gündeme gelebilir, onlara meyledenlerden isimler de listelerde yer alabilir” bilgisini verdi.


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BU ÜLKENİN YİĞİT EVLATLARI! ÖNÜMÜZDEKİ BASKIN SEÇİMDE GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ! DAĞDAKİ ÇOBAN, YAYLADAKİ YÖRÜK, TARLADAKİ ÇİFTÇİ, FABRİKADAKİ İŞÇİ, BÜROSUNDAKİ MEMUR, OFİSİNDEKİ İŞVEREN, SİZLER EVLATLARIMIZIN VE CUMHURİYETİMİZİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEKSİNİZ! SON TRENİN, SON VAGONUNDAYIZ!!! GÜN BUGÜNDÜR, BUNUN YARINI YOK. GELİN BİR OLALIM,BİRLİK OLALIM! ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! ..
Aşure ittifakı saçmalamaya başladı ..
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