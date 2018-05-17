Gazeteci Ahmet Şık, HDP'den adaylığını açıkladı!

HDP'den aday adayı olacağı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli tarafından doğrulanan Ahmet Şık, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ahmet Şık'ın açıklaması şöyle:

"Hayattaki anlamı sözlüklerdeki karşılığından daha fazla olan sözcükler var. Barış, demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük bir çırpıda aklıma gelenler. İçinde bulunduğumuz karanlıkla birlikte düşününce sanırım sizlerin de aklına bunlar geliyordur.

Hakikat ve hakikati konuşanların düşman ilan edilip yok edilmeye çalışıldığı böylesi zulüm dönemlerinde kıymeti daha iyi anlaşılan umut ve dayanışma sözcüklerini de saydıklarımızın arasına eklemek gerek.

Çünkü umudun da tıpkı umutsuzluk gibi bulaşıcı olduğu ve umutsuzluğu dayanışmayla yok edebileceğimiz zamanlar bunlar.

Çünkü Oruç Aruoba’nın da dediği gibi; “Göğümüzü ve yerimizi yeniden kurmamızı gerektiriyor yaşadıklarımız.”

Tam da bu nedenle ülkemize, geleceğimize dair hayallerim var...

Siyasetten bürokrasiye, akademiden medyaya kadar dört bir yana sirayet edip tüm toplumu çürütmeye başlamış olan yalanı alt etmeyi ve ülkemizin hakikatin ışığıyla aydınlanmasını istiyorum.