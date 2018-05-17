Gazeteci Ahmet Şık, HDP’den milletvekili aday adayı oluyor

Gazeteci Ahmet Şık’ın adaylığıyla ilgili açıklama HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den geldi. Bir radyo programına telefonla bağlanan Temelli'ye Şık'ın adaylığı soruldu. Temelli de bu soruya “Evet aday adayları arasında. Çok ‘Şık’ bir şey oldu” cevabını verdi.
Temelli, ‘Başka sürpriz, bizi şaşırtacak adaylar da var mı?’ sorusunu ise “Tabi var. Biz aday adaylarımız üzerinden son değerlendirme yapılana kadar çok konuşmuyoruz . Ahmet ismi basına düşmüş” diye cevapladı. Adaylıkla ilgili Ahmet Şık'tan henüz bir açıklama gelmedi.
21 Mayıs'ta milletvekilliği listeleri YSK'ya sunulacak. 22 Mayıs’ta da HDP Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenleyecek.
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