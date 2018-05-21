Gazeteci Mehmet Tezkan İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu

Listeye girmesini sıcağı sıcağına Sözcü’ye değerlendiren Gazeteci Mehmet Tezkan “Ben İstanbul’dan aday gösterileceğimi sanıyordum. İzmir benim için de sürpriz oldu” dedi.

"EN YAKIN ZAMANDA SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIM"

Milletvekilliği teklifini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den aldığını belirten Tezkan “En yakın zamanda İzmir’e gidip seçim çalışmalarına başlayacağım” diye konuştu.

