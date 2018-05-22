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Gaziantep CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

CHP, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede GaziantepCHP milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte CHP'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Gaziantepadayları. CHP Gaziantepmilletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Gaziantep CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. CHP milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki CHP hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

GAZİANTEP CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

CHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Gaziantep CHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Gaziantep CHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste:

Bayram Yılmazkaya
İrfan Kaplan
Hüseyin yalçın
Özgür Yılmaz
Hasan Öztürkmen
Hüseyin Cahit Kargıner
Naci Kılıç
Adile Merve Altınbaş Yılmaz
Nesrin Tuncel
Selim Karahan
Erdinç Tütüncüler
Nerin Türkmen
Yılmaz Demirdelen
Mehmet Turan Gündoğdu

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ

YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna göre, 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.
30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.

YURT DIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.

24 HAZİRAN OY VERME GÜNÜ

Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

PROPAGANDA VE SEÇİM YASAKLARI

Propaganda serbesti ve 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve aynı tarihte bazı seçim yasakları da devreye girecek. Liderler 17 Haziran Pazar gününden itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşması yapabilecekler.

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