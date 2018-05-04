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Gençler Erdoğan'a sordu: Siyasetle uğraşmasanız ne iş yapmak isterdiniz?

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 20:03 | Son Güncelleme

Katıldığı programda gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Eğer siyasetle uğraşmasaydınız ne iş yapmak isterdiniz" sorusu yöneltildi. Erdoğan'ın cevabı kaçamak oldu.

Gençler Erdoğan'a sordu: Siyasetle uğraşmasanız ne iş yapmak isterdiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gençlik Festivali'nde konuşuyor.

Gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan'a "Eğer siyasetle uğraşmasaydınız ne iş yapmak isterdiniz" sorusu yöneltildi.

Soruya net cevap vermekten kaçınan Erdoğan, gençliğinde Necip Fazıl'ın katıldığı programlarda sunuculuk yaptığını ve bunu da çok iyi yaptığını söyledi.

"ÜSTÜMDE EN ÇOK İZ BIRAKAN KİŞİ NECİP FAZIL"

"Ne iş yapmak isterdiniz?" sorusuna açıkça cevap vermeyen Erdoğan şöyle konuştu:

Biz yolumuzu belirledik. Artık yolumuzun da sonuna doğru geliyoruz. 18'den bu yana geldik. Siyasetten yürüdük. Eğer siyasetle hiç uğraşmasaydık ne olurduk kısmına gelince, işin o yanını hiç düşünmedik desem doğrudur. Gençliğim gençlik hareketleri içinde geçti. MTTB'de teşkilat başkanlığı, kültür işleri başkanlığı yaptım. Bütün o süreç benim önemli kişilerle tanışmama vesile oldu. En önemlisi ve bende iz bırakan üstad NEcip Fazıl Kısakürek'tir. 23-24 yaşında gençlik gecelerimiz olurdu. O gecelerin vazgeçilmez konuşmacısı üstaddı. Onu büyük toplantılarda takdim etme şerefi bana nail olurdu. Öyle spikeri falan üstada beğendirmek mümkün değildi. Efradını cami, ayarını mani bir takdim isterdi. Üstadın bizde bıraktığı izler büyük.

Ben gençlerimize Mehmet Akif'in Safahat kitabını yastık altı kitabı olarak öneriyorum. Üstadın kitapları da önemli. Savrulmaları engeller.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Reis bu milletin gelmiş geçmiş en büyük aşkıdır.
Sen sözünde dursaydın köyüne gidip tavuk çiftliği açıp tavuk bakacaktın ya, oda senin topladın yumurtaları pazarlar.
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