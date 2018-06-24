HABER

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 21:09 | Son Güncelleme

Ünlü anketçi Murat Gezici "Anadolu Ajansı'nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki Erdoğan %48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise %30 civarlarında kaybedecek ve seçim ikinci tura kalacak" dedi.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Anadolu Ajansı’nın duyurduğu ilk seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 66 olarak gösterildi. Şu anda ise Erdoğan’ın oy oranı yüzde 54 seyrinde. Yani Erdoğan’ın oyu sandıklar açıldığından beri hiç yükselmedi.

"SEÇİM SONUCU HIZLA DEĞİŞECEK VE ERDOĞAN %50'NİN ALTINA DÜŞECEK"

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici bu değişim ve sonuçlarla ilgili şöyle konuştu: “Bizim seçim çalışmaları sürecindeki yaptığımız araştırmalarda AKP ve MHP hem meclisi hem de Cumhurbaşkanlığını kaybediyor. Şu an sonuçların böyle gözükmesinin sebebi ilk başta kırsal kesimlerden gelen oyların azınlıkta olup daha çabuk sayılarak YSK’ya daha çabuk ulaşması. Büyükşehirler açıldığında göreceğiz ki seçim sonucu hızla değişecek ve Sayın Erdoğan %50’nin altına düşecek. Anadolu Ajansı’nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki Erdoğan %48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise %30 civarlarında kaybedecek ve seçim ikinci tura kalacak.”

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Barış Atay 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Meclis'e girdi mi? Milletvekili seçildi mi?Barış Atay 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Meclis'e girdi mi? Milletvekili seçildi mi?
Araştırma Şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamaAraştırma Şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gezici Ünlü anketçi Murat Gezici Anadolu Ajansı anadolu ajansı seçim sonuçları murat gezici seçim seçim sonucu Muharrem İnce oy oranı erdoğan oy oranı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den flaş açıklama: YSK sisteminde sandıkların yüzde 37'si açıldı

Muharrem İnce'den flaş açıklama: YSK sisteminde sandıkların yüzde 37'si açıldı

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan hangi illerde rekor kırdı?

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan hangi illerde rekor kırdı?

Anadolu Ajansı'nın seçim sayfası çöktü

Anadolu Ajansı'nın seçim sayfası çöktü

Rekor oydan sonra Erdoğan'dan teşekkür telefonu

Rekor oydan sonra Erdoğan'dan teşekkür telefonu

AK Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklama

AK Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklama

Barış Atay 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Meclis'e girdi mi? Milletvekili seçildi mi?

Barış Atay 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Meclis'e girdi mi? Milletvekili seçildi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.