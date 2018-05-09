Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, anketlere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimde oy oranının yüzde 46 olduğunu söyledi.
Gezici, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyu için, yüzde 25-27 bandından olduğunu aktardı.
"AK PARTİ VE MHP ÇOĞUNLUĞU KAYBEDECEK"
Gezici DW'den Nevşin Mengü'nün programında konuk oldu. Gezici 24 Haziran sonraki kurulacak yeni Meclis'te AKP ve MHP'nin çoğunluğu kaybedeceğini söyledi. Araştırma şirketinin başkanı sözlerini, "Açık ve net" olarak niteledi.
HDP'nin baraj sorunu olmadığını aktaran Gezici oy oranı için "Yüzde 11 civarında" dedi.
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