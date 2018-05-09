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Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik son anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46, Meral Akşener ise yüzde 25-27 bandında gözüküyor. Partilerin oy oranları hakkında da çarpıcı veriler var...

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, anketlere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimde oy oranının yüzde 46 olduğunu söyledi.

Gezici, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyu için, yüzde 25-27 bandından olduğunu aktardı.

"AK PARTİ VE MHP ÇOĞUNLUĞU KAYBEDECEK"

Gezici DW'den Nevşin Mengü'nün programında konuk oldu. Gezici 24 Haziran sonraki kurulacak yeni Meclis'te AKP ve MHP'nin çoğunluğu kaybedeceğini söyledi. Araştırma şirketinin başkanı sözlerini, "Açık ve net" olarak niteledi.

HDP'nin baraj sorunu olmadığını aktaran Gezici oy oranı için "Yüzde 11 civarında" dedi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hesap sormazsam namerdim diyordu hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere BASTON oldu işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
Boşuna Cırpınmayın Yine Sonunuz Hüsaran Olacak Reis Başkan Allahın İzniyle.
kararsızları dağıttığınız zaman en kötü ihtimalle %55 olur DEVAM..
@benomi Ula kafa zaten karasızlar dağıtılıncaki sonuç bu .yok dağıtılınca % 55 Erdoğansa % 30 Akşener.. geriye kaldı %15 ..İncenin Karamollanın demirtaşın toplamı %15 mi bre zeka pınarı ?
HUZURU KİM GETİRECEKSE, KİM TÜM TOPLUMU SINIFLANDIRMADAN KUCAKLAYACAKSA LİDER O OLMALI. HUZUR SADECE BİRAZ HUZUR.
Geliyor geliyor gümbür gümbür geliyor İnşallah Allah ın izni ile Türkiye daha iyi olacak herkes in yüzü gülecek herkes dost ca kardeşçe yaşayacak hak eden hak ettiği ni alacak Yurt ta sulh cihanda sulh olacak yabancılar ülkelerine dönecek verilen vaadler yerine gelecek ülkemde el olmayacaz her adama her rüzgar a egilmeyecez çünkü dik durma zamanı torpil olmadan da biryerlere gelinecek Dosta güven Düşmana korku verecez yandaşlar Zarablar milyonluk saat ler olmayacak terörist ler davul zurna eşliğinde karsilanmayacak her kim Türkiye düşmanı ise mevkii sine bakılmadan cezasını çekecek İYİ OLACAK
CHP IYI PARTI BIRLESSE ZATEN % 55 OLUR. CHP IYI PARTI SAADET HDP VE DIGER PARTILER ILE ITTIFAK ILE... % 78 OLUR. Akp de 28 vs belki alır. Meclisi bombalatan asgari ücreti 1600 tl yapan hukuk adalet ayaklar altına alan şeker fabrikari taşeron katiller tecevüz culer cirit atraken dolar benzin mazot almış başını ekmek 1.500 tl millet köpek gibi çöpten ekmek topluyor. En tesettürlusun altında son model bmw mercedesler cirit atıyor. AKP açılımına bakın. Adaleti kaldır ira kaldıra kalkincaz diyor. Adelet e geçire geçire yani. MUHARREM INCE bu vatana sağlık huzur barış getircek. ALLAH şahid
Buram buram Korropsiyon ve Algı kokan bi haber, Akşenerin oy oranı %25-27 bandındaymış Peh !! yalanınıza tükürüyüm, üç beş tane kandırılarak MHP'den kopartılmış zavallı ülkücüyle bir kaç tane hain fetöcünün oyu genel oy oranının %25-27'sini buluyorsa eğer bu ülke bitmiş demektir, zaten böylesine Asparagas ve Algı dolu bi habere 15 yıldır AKP ve Büyük Lider Sayın ERDOĞAN sayesinde ülke gerçeklerini görerek ve bilerek Ferasetini ve Basiretini ayyuka çıkartan Yüce TÜRK MİLLETİ engüzel ve en demokratik cevabını yüce Allahın İzniyle 24 Haziranda verecektir.
Memleketin bu haline rağmen hala bu adam %46 alıyorsa yazıklar olsun o memlekete.Başka da birşey demiyorum.
akp nin toplam oyu%40 ı bulamaz piyasalar yangın yeri .?
Erdoğanın Oyu %46 Akşener %27 Hdp %11 Toplam Oy Oranı, %84 Gezici ye Sormak Lazım, Kalan %14 Lük Oy Oranını CHP MHP SP Ve Diğer Partilere Nasıl Dağıtmış Acaba? Hayal Kırıklığı Yaşamak İstemiyorsanız Hayal Kurmayın, Gerçekleri Hep Birlikte 24 Haziranda Yaşayalım Diyorum Ne Dersiniz?
AKP yüzünden CHP Muharrem ince nin kanallarda mitingi yayınlanmıyor. MUHARREM ince Cumhur başkanı olunca... ATV BEYAZ TV zaten pes para etmez kanallar evimde bile yok neyse. ATV BEYAZ TV SHOW TV KANALD STAR TV TV 8 SAHTEKAR paralelci Acun ılıcalı hepiniz göreceksiniz VERGI LERI... az kaldı amk
AKP nin Seçim Manifestosunu herkes dinlemiştir. Lütfen bu konuyla ilgili bugün yayınlanan Yılmaz Özdilin yazısını okuyunuz. Manifestoyu çok etkili biçimde özetlemiş
KİMSE KIZMASIN AMA BİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPMAKLA BU İŞ OLMAZ ASLA. SAYIN ERDOĞAN DEMİRTAŞI VE ELİNE SİLAH ALMAYANLARI VE FETONUN DARBEYE KARIŞMAMIŞ MÜRİDLERİNE AF GETİRİRSE ERKEN SEÇİM SONUCU %65 LE SONUÇLANACAK.BU HABERE PARA BABALARI KIZYOR AMA OZAYDİN65 BOŞA YORUM YAPMAZ ASLA TÜRKİYEDE VE DÜNYADA.BİLİNMEYENLERİ BİLEN ERGÜN GÖKSEL NERDE BİLEN VARMI ŞU AN. ANKETÇİLER ATIP TUTMAMALI ASLA . YENİ TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA HAYIRLI OLSUN ŞİMDİDEN.BÜYÜK SÖMÜRÜ HORTUMLARI TIKANACAK YAKINDA.ÜLKE GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR SON HAMLE İLE.
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