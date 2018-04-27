'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı

Davutoğlu'nun aylardır randevu talep ettiği, görüşmenin de Davutoğlu'nun araya aracıları sokması sonucu gerçekleştiğini ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre bu görüşmeyle ilgili yine Gül’ün olası adaylığı çerçevesinde çok sayıda değerlendirme yapıldı. Gül’ün Davutoğlu’ndan adaylık için destek istediğini, Erdoğan’ın Davutoğlu’nu Gül’e gönderdiğini söyleyenler olmuştu. Bu görüşmenin yankıları sürerken dün Davutoğlu, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra ilk kez basının karşısına çıkarak görüşme talebinin Gül’den geldiğini söyledi.

Davutoğlu’nun bu açıklaması 11. Cumhurbaşkanı’nın çevresinde tepkiye neden oldu. Gül cephesinden Davutoğlu’nun görüşmeye ilişkin bu açıklamalarına, “Davutoğlu, aylardır randevu istiyordu. Ancak 11. Cumhurbaşkanı uygun olmadığı için kendisine uzunca bir süredir randevu verilmemişti. Bunun üzerine bu görüşmenin yapılabilmesi için bazı aracıları da devreye soktu. Aracılar da randevu için devreye girince kendisiyle görüşme gerçekleştirildi” yanıtı verildi.