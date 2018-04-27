HABER

'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 08:35 | Son Güncelleme

AK Parti-MHP ittifakının Erdoğan’ı aday göstermesinin ardından muhalefet blokunda adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül ile ilgili yeni tartışmalar yaşanıyor. Gül’ün isminin gündeme gelmesiyle birlikte geçen hafta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi dikkati çekti. Davutoğlu, görüşme talebinin Gül'den geldiğini söyledi. Gül'ün çevresi ise bu iddialara tepki göstererek, Davutoğlu'nun aylarca Gül'den randevu talep ettiğini söyledi.

'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı

Davutoğlu'nun aylardır randevu talep ettiği, görüşmenin de Davutoğlu'nun araya aracıları sokması sonucu gerçekleştiğini ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre bu görüşmeyle ilgili yine Gül’ün olası adaylığı çerçevesinde çok sayıda değerlendirme yapıldı. Gül’ün Davutoğlu’ndan adaylık için destek istediğini, Erdoğan’ın Davutoğlu’nu Gül’e gönderdiğini söyleyenler olmuştu. Bu görüşmenin yankıları sürerken dün Davutoğlu, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra ilk kez basının karşısına çıkarak görüşme talebinin Gül’den geldiğini söyledi.

Davutoğlu’nun bu açıklaması 11. Cumhurbaşkanı’nın çevresinde tepkiye neden oldu. Gül cephesinden Davutoğlu’nun görüşmeye ilişkin bu açıklamalarına, “Davutoğlu, aylardır randevu istiyordu. Ancak 11. Cumhurbaşkanı uygun olmadığı için kendisine uzunca bir süredir randevu verilmemişti. Bunun üzerine bu görüşmenin yapılabilmesi için bazı aracıları da devreye soktu. Aracılar da randevu için devreye girince kendisiyle görüşme gerçekleştirildi” yanıtı verildi.

Davutoğlu’nun görüşmeye giderken basına bilgi verip bu görüşmenin kamuoyunun bilgisine sunulmaya çalışıldığı da Abdullah Gül’ün çevresinde ifade edildi. Gül’ün, uzunca bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşerek AKP Grup Toplantısı’na katılmasından bu yana Davutoğlu ile görüşmediği belirtiliyor.

Bu arada Gül’e yakın çevreler ikisi arasındaki ilişkiyi tanımlarken “Davutoğlu, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra 11. Cumhurbaşkanı ile arayı çok yakın tutmak istedi. Ancak o dönemde de Gül, kendisine sürekli randevu vermiyordu. Aralarındaki yakınlık, hiçbir zaman AKP’nin ilk dönemlerindeki gibi sıcak olmamıştı” ifadelerini kullanıyor.

Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!
'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı'Görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi' iddiası ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 3 yorum
yaw bu muhalefet ne kadar ahmak.erdoganı devirecek bir tek adam gül .cunku bu adam hem hayır grubunun oyunu alır hem de akpden oy alır.sahsi cıkarlar yuzunden bu secimi de kaybedecekler
Amma uydurmuşlar ne randevusu çevir telefonu konuş . aralarında mani mi var . randevu uydurması tutmadı
Absullah Gül jarısının isteği doğrultusunda aday olacaktı. Şimdi hiç bir parti aday göstermiyor. Karısı intifda başlatamadı. hırsından çatlamak üzeredir
Diğer Haberler
HDP'de seçimi boykot kararı masada!

HDP'de seçimi boykot kararı masada!

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül için flaş iddia!

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül için flaş iddia!

İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!

İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!

Temel Karamollaoğlu'nun konuşacağı program son gün iptal edildi

Temel Karamollaoğlu'nun konuşacağı program son gün iptal edildi

Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor? İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket

Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor? İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket

'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'

'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.