HABER

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 12:55 | Son Güncelleme

CHP'nin Saadet Partisi'nden bazı isimleri kendi listerinden aday göstermeyi önerdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın seçimlere yönelik hazırlıkları devam ederken, 3 partinin pusulada yer alacağı, Demokrat Parti’nin de İYİ Parti listelerinden aday gösterileceği ittifakın TBMM’de çoğunluk sayısına ulaşmasına yönelik analizler üzerinden çalışmalar yürütülüyor.

Saadet Partisi’nin de parlamentoda grup kurmasını sağlamak için CHP'nin SP’den bazı isimleri kendi listerinden aday göstermeyi önerdiği öne sürüldü.

Milliyet gazetesinden Şevket Yaman’ın haberine göre, CHP’nin bu önerisiyle, Saadet Partisi’nin oy potansiyelinin bulunduğu ancak milletvekili çıkaramadığı seçim çevrelerinde bazı isimlerin CHP listesinden aday olmasının teklif edildiği kaydedildi. İttifakın alacağı toplam oy ile çıkarılacak toplam milletvekili sayısı, ittifakta yer alan partiler arasında aldıkları oy oranına göre bölüştürüleceği için SP’nin hak kaybı yaşamaması konusunda hassasiyet gösterildiği ifade edildi. Ancak SP’nin henüz net yanıt vermediği, öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.

CHP’de milletvekili aday listelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Aday adaylığı başvurularının 7 Mayıs’ta sona ermesinin ardından, beş genel başkan yardımcısının aday adaylarıyla ön görüşmeleri de dün tamamlandı. CHP’nin mevcut milletvekillerinden altı ismin ise adaylık başvurusu yapmadığı öğrenildi. Bu isimlerin, İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak olduğu öğrenildi.

İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!
Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!
Ankara'da kritik görüşme!Ankara'da kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Saadet Partisi adaylık 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Okuyucu Yorumları 11 yorum
BU CHP KESİNLİKLE BU ÜLKEYİ SEVİYOR...VE HUZUR VE BARIŞ ORTAMI İÇİN HER TÜRLÜ ÖZVERİYİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.
Dindar kesimin kellesini alalım diyen chp liler in hiç bir oyununa gelmez seçmen sp nin oy oranı 0,7
son gün Erbakan bi açıklama yapıcak bütün sp oyları Ak partiye
MUHALEFET ELİNDEN GELEN BÜTÜN HİLELERİ DENİYOR AMA BOŞ
partinin içine etti
Ne yaparsanız yapın,bu millet RTE ye ihanet etmez, yaptıklarını unutmaz, unutmayacaktir
chp gümbür gümbür geliyor çekemeyen anten taksın
CHP PARTİ DEĞİL LOJİSTİK FİRMASI GİBİ.KİMİN NEYE İHTİYACI VARSA SÖYLESİN YETER.AMAÇ TC DEVLETİNİ İMHA ETMEK.ESKİ HALİNDEN BİN BETER ETMEK.BU ZİHNİYETTEN TİKSİNİYORUM
Helal olsun hangi daha iyiyse onu yapacaginiza gönülden inaniyoruz allahın izniy le Bu birliktelik beraberlik hiç bozulmasın ben bir akp mhp li seçmen dimi ama suan da bu nlarin en büyük dusmani yim akp Bahçeli dusmaniyim
AKP DE MHP LİLERİ GÖSTERMEYECEK Mİ?
Saadet her halükarda meclise 20 milletvekili sokacaktır. Bu haberin pek mantıklı yanı yok.
Diğer Haberler
Erdoğan ile İnce ne konuştu? İki lider ilginç diyalog

Erdoğan ile İnce ne konuştu? İki lider ilginç diyalog

Süleyman Soylu'dan 'seçim' açıklaması: Pazar seçim yapılır, pazartesi herkes seçimin sonucunu kabul eder

Süleyman Soylu'dan 'seçim' açıklaması: Pazar seçim yapılır, pazartesi herkes seçimin sonucunu kabul eder

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar denetimli serbestlik uygulansın

Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar denetimli serbestlik uygulansın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

Dilipak: AK Parti'deki kumar ve fuhuş gibi zaafları olanlar uzaklaştırılmalı

Dilipak: AK Parti'deki kumar ve fuhuş gibi zaafları olanlar uzaklaştırılmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.