Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın seçimlere yönelik hazırlıkları devam ederken, 3 partinin pusulada yer alacağı, Demokrat Parti’nin de İYİ Parti listelerinden aday gösterileceği ittifakın TBMM’de çoğunluk sayısına ulaşmasına yönelik analizler üzerinden çalışmalar yürütülüyor.

Saadet Partisi’nin de parlamentoda grup kurmasını sağlamak için CHP'nin SP’den bazı isimleri kendi listerinden aday göstermeyi önerdiği öne sürüldü.

Milliyet gazetesinden Şevket Yaman’ın haberine göre, CHP’nin bu önerisiyle, Saadet Partisi’nin oy potansiyelinin bulunduğu ancak milletvekili çıkaramadığı seçim çevrelerinde bazı isimlerin CHP listesinden aday olmasının teklif edildiği kaydedildi. İttifakın alacağı toplam oy ile çıkarılacak toplam milletvekili sayısı, ittifakta yer alan partiler arasında aldıkları oy oranına göre bölüştürüleceği için SP’nin hak kaybı yaşamaması konusunda hassasiyet gösterildiği ifade edildi. Ancak SP’nin henüz net yanıt vermediği, öneriyi değerlendirdiği öğrenildi.