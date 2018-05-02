Gündemi sarsan iddia: Abdullah Gül'ün adaylığını Erdoğan istedi

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olacağı iddialarını bir proje olarak niteledi. Şener'in iddiasına göre bu projenin sahibi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. "Aslında kompartımanın birinden Sayın Gül’ün muhalefetin adayı olması için çaba harcıyordu, bu çabası gerçekleşmedi" diyen Şener, "Gül formülü düştükten sonra diğer kompartımandan sanki Gül’ün arkasında kendisi ya da onun planlaması yokmuşçasına bir Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı ile görüntü veriyor" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in Gül ile ilgili iddiaları şöyle:

“Ben bu olayı Gül’ün aday olmasına Sayın Erdoğan karşıydı diye yorumlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nı bilirim, Başbakanlık döneminden bilirim. Farklı kompartımanlar kullanır. Kompartımanın birinden bir sonuç almaya çalışır, kompartımanın diğerinden onu kendisi yapmıyormuş görüntüsü vermeye çalışır. Aslında kompartımanın birinden Sayın Gül’ün muhalefetin adayı olması için çaba harcıyordu, bu çabası gerçekleşmedi. Bu muhalefet partileri Sayın Gül’ü aday göstermeyeceklerini beyan ettikten sonra, Gül formülü düştükten sonra diğer kompartımandan sanki Gül’ün arkasında kendisi ya da onun planlaması yokmuşçasına bir Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı ile görüntü veriyor. Bu biraz karışık ama sade yorumlamaya çalışırsanız hiçbir şeyi çözümleyemezsiniz.