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Gündemi sarsan iddia: Abdullah Gül'ün adaylığını Erdoğan istedi

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Şener, Abdullah Gül'ün adaylığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediğini söyledi.

Gündemi sarsan iddia: Abdullah Gül'ün adaylığını Erdoğan istedi

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olacağı iddialarını bir proje olarak niteledi. Şener'in iddiasına göre bu projenin sahibi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. "Aslında kompartımanın birinden Sayın Gül’ün muhalefetin adayı olması için çaba harcıyordu, bu çabası gerçekleşmedi" diyen Şener, "Gül formülü düştükten sonra diğer kompartımandan sanki Gül’ün arkasında kendisi ya da onun planlaması yokmuşçasına bir Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı ile görüntü veriyor" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in Gül ile ilgili iddiaları şöyle:

“Ben bu olayı Gül’ün aday olmasına Sayın Erdoğan karşıydı diye yorumlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nı bilirim, Başbakanlık döneminden bilirim. Farklı kompartımanlar kullanır. Kompartımanın birinden bir sonuç almaya çalışır, kompartımanın diğerinden onu kendisi yapmıyormuş görüntüsü vermeye çalışır. Aslında kompartımanın birinden Sayın Gül’ün muhalefetin adayı olması için çaba harcıyordu, bu çabası gerçekleşmedi. Bu muhalefet partileri Sayın Gül’ü aday göstermeyeceklerini beyan ettikten sonra, Gül formülü düştükten sonra diğer kompartımandan sanki Gül’ün arkasında kendisi ya da onun planlaması yokmuşçasına bir Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı ile görüntü veriyor. Bu biraz karışık ama sade yorumlamaya çalışırsanız hiçbir şeyi çözümleyemezsiniz.

'İKİ TARAFTA BİRBİRİNİN GÖREVİNDEN HABERSİZ'

Çok karışık göründüğünü biliyorum ama karışık değil, sade. Birileri gidiyor aday yapmak için faaliyete geçiyor yine Sayın Erdoğan’ın direktifleriyle birileri de gidiyor vazgeçirmeye çalışıyor. Ama o vazgeçirmeye çalışanlar o formülü Sayın Erdoğan’ın ortaya attığından habersizler. İki taraf da birbirinin görevinden habersizler."

'SEÇİM KAMPANYALARINI YÖNETECEKTİ'

Abdullah Gül’ün aday olması için bazı kişilerin devreye girmesinin konuşulduğu hakkında Şener, “O isimler ile ilgili fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Ama olayların gelişimlerinden durumun böyle olduğunu anlıyorsunuz. Sayın Gül daha önce Cumhurbaşkanı olduğunda da zaten Sayın Erdoğan formülüydü o. Elinden tuttu ‘Kardeşim Gül’ü Cumhurbaşkanı yapıyoruz’ dedi. Bu sefer yapma niyeti de yoktu. Seçim kampanyaları dahil her şeyi muhtemelen yönetecekti” yorumunu yaptı.

'AKAR VE KALIN BİR BUÇUK SAATE YAKIN GÖRÜŞTÜ'

Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş’ın sorularını yanıtlayan Şener şöyle devam etti: “Sayın Gül ile Sayın Akar’ın bir araya geldiği anlaşılıyor. Zaten ben biliyorum, doğrudan biliyorum. Bizzat gözlerimle görmedim ama gören gözler bana söyledi...

Hulusi Akar ile Sayın Kalın bir helikopterle, büro olarak kullanılan binanın arkasındaki piste iniyorlar, bir buçuk saat kadar evde görüşüyorlar. Cumhurbaşkanının mesajını getirmek suretiyle adaylıktan vazgeçmesini telkin etmeye çalışıyorlar ve çıktıktan sonra da ayrılmadan önce dışarıda aynı cümleleri devam ediyorlar. Ne konuştukları belli, gittikleri de kesin. Yani Cumhurbaşkanının talimatını götürdükleri de kesin. Bunun tartışılacak bir tarafı yok.”

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abdüllatif şener Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan aday

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
gul un aday oldugu gunden soyledim bunu erdogan sirf aksener yada erdogan algisi yaratmamak icin gul u araya soktu akp cok tehlikeli bir parti secime kadar bakalim neler yapacak
Tabiki. Çok kişi böyle düşünüyor. Demekki millet çözmüş:)
şerife bacı kandırmıştır.. bu şerife organize etmiştir, kandırmıştır... o yok mu o... şerife bacı...
Bence de öyle.
adam gibi adam.
bu herif tam bir mal. şizofren olmuş. yahu böyle birşeyi biliyorsan neden geçen hafta açıklamadın. deprem olsa utanmasan rte den bileceksin.
Secimler adil degil kesin olan bu ve halkin buna dur demesi lazim gelecegimizi caliyor
@satilmis_kaya dur deyin o zaman, o kadar sandık müşahidi ağzını açıp havaya bakacağına reylere sahip çıksın, Partiler üyelerini boşuna mı görevlendiriyor,reylere sahip çıkamıyorlarsa gitsinler evlerinde takip etsinler seçim sonuçlarını
doğruluğuna inanmayan dininden şüphe etsin.. Abdüllatif bey Sayın Erdoğan ı en iyi tanıyan birisidir. Teoride planlanan işlem pratikte tutmadı. Ekmeleddin İhsanoğlu formülünü aklınıza getirin. Aynı işlem burda da yapılmak istendi. Meral Annem oyunu bozdu...
sıkıyor işkembeden atıyor mevzu gündemde kalmak
işte gerçek tam olarak bu. akil bir adam bu rezil ve kirli senaryoyu açıkladı. bunların hiçbiri masum değil, hepsi çöpe...
Ne sisirdiniz Meral aplanizi ... Seçim biter CHP'nin yanına kısır siyaset yapan birde İp eklenir başkada bişey olmaz .
A.şener de çok biliyor, gül den bir farkı yok, sonradan çıkmış gazel okuyor. olmadı sen aday olaydın. RTE karşısında kimsenin götü yemiyor, ama dilleri pabuç gibi.
Abdüllatif Şener saygı duyduğum en dürüst siyasetçi halkın insanı kendi çıkarını gözetmeyen geeçek bi kişilik ee kurtlar vadisine talep olursa tabiki böyle insanlarımız vatan için adalet için yapmak istedikleri görev hor görülecek unutmayın bazı insanlar Allahtan bi lütuftur kıymet bilmeyip sokaklarda hak hukuk adalet diye bağırsan sana kediler bile kulak asmaz çünkü iyi ile kötüyü ayırt etmeye ne gücün nede cesaretin var herşeye rağmen Allah ülkemiz için herşeyin hayırlısını kılsın.
AKP BU YAPARMI YAPAR İNANDIK KANDIRILDIK DER , MASUMLARI KANDIRMAYA ÜSTLEİNE YOK
yav arkadaş şuan siyasetin başında ve arkasında kim varsa bıraksın yeni birileri gelsin. vatandaşı seçimden seçime düşünmeyen, pastayı Müslümanca Adilce paylaşan vatandaşı gerçekten düşünen birileri gelsin abi. Gerçi müstahak. adam Koyun gibi 1600 alıp evde karısı memnun değil çocuğu aç ama sandığa gidip yine oraya oy atiyo
Gülün adaylığı tayyipten değil diğer taraftan oy alıp meralin oyunu azaltacak çünkü. meral en baştan beri adaylığıno meeen çekmiyor zannedyorsunuz yoklamaşarda en önde oyu o alıyor.
Önceki Cumhurbaşkanı seçiminde olduğu Ekmellettin aday gösteren Abdullah Gül olmuştu ve muhalefet kayıp etti yani Erdoğan lehine muhalefet adayı sonuç hüsran olacağı baştan belli idi. MHP 'li olarak Bahçeli'ye acıyorum ve hazmedemiyorum şimdi aynı oyun tekrar oynanmak istendi ama muhalefet oyunu bozdu Abdüllatif ŞENER tespiti çok doğru CHP yi niye aday göstermiyorsun diye sağdan muhafazakarlardan oy alsın diye illaki milli görüş gömlekli olması şart değil İlhan KESİCİ var -Dindar en dindarı olduğu belli ibadet Allah ile kul arasında yapılır farz -Ekonomist -Ahlaklı -Erdemli -Sivas'lı
Bahçeliyi yem olarak kullanıp öne sürenlerden herşey beklenir..
Aynen Gül muhalefetin çatı adayı olsa akp ye yarardı.Ona ben de oy vermezdim.
anlatamazsın sayın sener...akp seçmeni mantıkla iş yapmaz açıklama boşuna..onlara düz şeyler söyle..akp içinde hala fetocu var de..akp vekilleri hdp vekillerinin kardeşi de..amerika yandaşı de..gerçi bunlarda fayda etmiyor...mantıkla çıkılamaz bu işin içinden sayın Şener..
yaw he he darbeyide zaten erdoğan yaptırdı :)
Çünkü o da biliyor; 3 aday olursa Erdoğan kazanır 2 aday olması lazım.! 3 ve Fazla aday demek Erdoğan kazanacak demek
Çünkü o da biliyor; 3 aday olursa RTE kazanır 2 aday olması lazım.! 3 ve Fazla aday demek RTE kazanacak demek
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