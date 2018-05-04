HABER

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Erken seçim kararı alınmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne birden çok ünlü isim milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi öncesi bir çok isim aday adaylık için partilerin kapılarında kuyruklar oluşturdu.

Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul, iş adamı Faik Öztürk Elazığ ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.


24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak
Bir sınavın daha tarihi değişti!Bir sınavın daha tarihi değişti!
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken seçim 24 haziran erken seçim abdullah ağar MHP Milletvekilliği Adaylığı

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı protokolünü teslim etti! BBP ittifaka nasıl katılacak sorusu cevabını buldu

AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı protokolünü teslim etti! BBP ittifaka nasıl katılacak sorusu cevabını buldu

Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak

Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

HDP’den Muharrem İnce yorumu

HDP’den Muharrem İnce yorumu

Muharrem İnce, Hacı Bayram Veli türbesinde: 'Rüyamda seni gördüm kazanacaksın'

Muharrem İnce, Hacı Bayram Veli türbesinde: 'Rüyamda seni gördüm kazanacaksın'

Perinçek'ten Bahçeli'ye: 15 Temmuz'da hangi kümeste saklanıyordun

Perinçek'ten Bahçeli'ye: 15 Temmuz'da hangi kümeste saklanıyordun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.