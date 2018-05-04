24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi öncesi bir çok isim aday adaylık için partilerin kapılarında kuyruklar oluşturdu.

Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul, iş adamı Faik Öztürk Elazığ ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.



