Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

İşte MAK Danışmanlık atarfından yapılan anketin detayları...

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

1 / 10 MAK Danışmanlık 13-20 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anketi açıkladı... Buna göre AK Parti yüzde 41.5, CHP yüzde 21.5, MHP ve HDP ise yüzde 8.5 oy alıyor... En büyük sürpriz ise İYİ Parti'yle alakalı... Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde...

2 / 10 MAK Danışmanlık tarafından 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine doğru seçmenin nabzı tutuldu. 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre işte anketin sonuçları...

3 / 10 MAK Danışmanlık tarafından 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı. Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmanın yüzde 1.3 yanılma / hata payı verildi. Ankete katılanların yüzde 53.5 erkek, yüzde 46.5'i kadınlardan oluştu.

4 / 10 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİME OY VERECEKSİNİZ? "24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 48,5'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,5'i Muharrem İnce, yüzde 11,5'i Meral Akşener, yüzde 9' Selahattin Demirtaş, yüzde 2'si Temel Karamollaoğlu, yüzde 0,5 Doğu Perinçek cevabı veriyor. Kararsızların oranı ise yüzde 6...

5 / 10 Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle çıkıyor: Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4 - Muharrem İnce: Yüzde 23,9 - Meral Akşener: Yüzde 12,3 - Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6 - Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2 - Doğu Perinçek: Yüzde 0,6

6 / 10 24 HAZİRAN'DA OYUNUZU KİME VERECEKSİNİZ? "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların oranı kararsızlar dağıtılmadan AK Parti 41.5, CHP yüzde 21.5, MHP yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 8, HDP 8.5, Saadet Partisi yüzde 2, HÜDA-PAR yüzde 0,5, diğer yüzde 2, kararsızlar ise yüzde 7.5 oldu.

7 / 10 AK PARTİ BATI'DA OY KAYBETTİ Araştırma sonucuna göre AK Parti, batı illerinde 1 Kasım sonuçlarıyla kıyaslandığında ciddi oy kaybederken, Doğu ve Güneydoğu illerinde geçirgenliği olan HDP den oy alıyor. AK Parti, Cumhur ittifakında beraber olduğu MHP'ye ciddi oy kayışı yaşıyor. MHP ise önemli oranda İYİ Partiye seçmen kaybetmiş görülüyor. Son 2 seçimde 25 bandında seyreden CHP ise 2-3 puan aralığında İYİ Parti'ye seçmen kaptırmış görünüyor.

8 / 10 KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda AK Parti yüzde 45, CHP yüzde 23,5, MHP yüzde 9, İYİ Parti yüzde 8,5, HDP yüzde 9, diğerleri yüzde 2,2 oluyor.

9 / 10 MAK'IN DEĞERLENDİRMESİ Anket verilerine göre, AK Parti ve MHP diyenlerin toplamının Recep Tayyip Erdoğan diyenlerden daha fazla olması AK Partili ya da MHP'lilerin bir kısmının Erdoğan’a oy vermeyeceklerini göstermektedir.