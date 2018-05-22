HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 21:47 | Son Güncelleme

MAK Danışmanlık 13-20 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anketi açıkladı

İşte MAK Danışmanlık atarfından yapılan anketin detayları...

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

1 / 10

MAK Danışmanlık 13-20 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anketi açıkladı... Buna göre AK Parti yüzde 41.5, CHP yüzde 21.5, MHP ve HDP ise yüzde 8.5 oy alıyor... En büyük sürpriz ise İYİ Parti'yle alakalı... Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde...
2 / 10

MAK Danışmanlık tarafından 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine doğru seçmenin nabzı tutuldu. 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre işte anketin sonuçları...
3 / 10

MAK Danışmanlık tarafından 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı. Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmanın yüzde 1.3 yanılma / hata payı verildi. Ankete katılanların yüzde 53.5 erkek, yüzde 46.5'i kadınlardan oluştu.
4 / 10

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİME OY VERECEKSİNİZ?

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİME OY VERECEKSİNİZ?
"24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 48,5'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,5'i Muharrem İnce, yüzde 11,5'i Meral Akşener, yüzde 9' Selahattin Demirtaş, yüzde 2'si Temel Karamollaoğlu, yüzde 0,5 Doğu Perinçek cevabı veriyor. Kararsızların oranı ise yüzde 6...
5 / 10

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle çıkıyor:

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle çıkıyor:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4 - Muharrem İnce: Yüzde 23,9 - Meral Akşener: Yüzde 12,3 - Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6 - Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2 - Doğu Perinçek: Yüzde 0,6
6 / 10

24 HAZİRAN'DA OYUNUZU KİME VERECEKSİNİZ?

24 HAZİRAN'DA OYUNUZU KİME VERECEKSİNİZ?
"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların oranı kararsızlar dağıtılmadan AK Parti 41.5, CHP yüzde 21.5, MHP yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 8, HDP 8.5, Saadet Partisi yüzde 2, HÜDA-PAR yüzde 0,5, diğer yüzde 2, kararsızlar ise yüzde 7.5 oldu.
7 / 10

AK PARTİ BATI'DA OY KAYBETTİ

AK PARTİ BATI'DA OY KAYBETTİ
Araştırma sonucuna göre AK Parti, batı illerinde 1 Kasım sonuçlarıyla kıyaslandığında ciddi oy kaybederken, Doğu ve Güneydoğu illerinde geçirgenliği olan HDP den oy alıyor. AK Parti, Cumhur ittifakında beraber olduğu MHP'ye ciddi oy kayışı yaşıyor. MHP ise önemli oranda İYİ Partiye seçmen kaybetmiş görülüyor. Son 2 seçimde 25 bandında seyreden CHP ise 2-3 puan aralığında İYİ Parti'ye seçmen kaptırmış görünüyor.
8 / 10

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA
"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda AK Parti yüzde 45, CHP yüzde 23,5, MHP yüzde 9, İYİ Parti yüzde 8,5, HDP yüzde 9, diğerleri yüzde 2,2 oluyor.
9 / 10

MAK'IN DEĞERLENDİRMESİ

MAK'IN DEĞERLENDİRMESİ
Anket verilerine göre, AK Parti ve MHP diyenlerin toplamının Recep Tayyip Erdoğan diyenlerden daha fazla olması AK Partili ya da MHP'lilerin bir kısmının Erdoğan’a oy vermeyeceklerini göstermektedir.
10 / 10

Kararsız yüzde 6'lık seçmen kitlesinin matematiksel dağılımı durumunda bıçak sırtı (16 Nisan Referandumu benzeri) bir sonuç çıkabileceği, kararsız seçmenin çoğunlukla muhalif seçmenden farklı nedenlerle kanaatini ifade etmeyen seçmen olması ihtimalinde ise seçimin ikinci tura kalacağının habercisi bir araştırma sonucu ile karşı karşıyayız.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seçim anketi en yeni seçim anketi 24 haziran seçimleri anket ak parti iyi parti adayları seçim 2018 erken seçim Milliyetçi Hareket Partisi

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama: Avuçlarını yalar

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama: Avuçlarını yalar

AK Parti'nin 24 Haziran sonrası planları ne? İşte cevabı

AK Parti'nin 24 Haziran sonrası planları ne? İşte cevabı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dolar vaadi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dolar vaadi!

Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den neden aday yapılmadı? Lütfü Türkkan açıkladı!

Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti'den neden aday yapılmadı? Lütfü Türkkan açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.