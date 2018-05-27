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Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 22:34 | Son Güncelleme

İstanbul Ekonomi Araştırma (IE) tarafından 24 Haziran seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan bir anketin sonuçları paylaşıldı. Buna göre genel seçimlerde 'hiçbir parti veya ittifakın meclis çoğunluğunu sağlayamadığı' sonucuna varılırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de 'ikinci tura kalacağı' bildirildi.

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

İstanbul Ekonomi Araştırma (IE), Nisan ve Mayıs aylarında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. IE'nin Twitter hesabından açıklanan verilere göre, genel seçimlerde hiçbir parti veya ittifak çoğunluğu sağlayamayacak.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

IE'nin kamuoyu araştırmasında, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi ittifak ya da partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

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Meclis dağılımına bakıldığında, bugün itibariyle hiçbir parti veya ittifakın meclis çoğunluğunu sağlayamadığı görülmektedir.

Alınan sonuçlara göre, bugün itibariyle hiçbir parti meclis çoğunluğunu sağlayamıyor. Meclis dağılımına bakıldığında, bugün itibariyle hiçbir parti veya ittifakın meclis çoğunluğunu sağlayamadığı görülmektedir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, 'partilerin tek başlarına oy oranları ile ittifak oy oranları arasındaki farkların, siyasi birlikteliklerinin hem pozitif hem de negatif yönlü oy geçişkenliklerine sebep olduğu' ifade edildi.

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'ERDOĞAN'IN OYU BELİRLEYİCİ OLACAK'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin mevcut adaylar üzerinden yapılan kamuoyu araştırmasında ise, seçimlerin Erdoğan'ın alacağı oy oranı tarafından belirleneceği belirtildi: "Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaç tur olacağının belirleyicisi Sayın Erdoğan'ın 1. tur oy oranı olacaktır. Nisan ayından beri süregelen trend Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalacağını göstermektedir."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Seçim sonucu belli. Meclis çoğunluğunu cumhur ittifakı sağlayamayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kalınca muhalefet Muharrem İnce etrafında birleşecek ve kazanacak. Olay bitmiştir.
akp seçimi kaybedecek 1 e 10 bahse girerim
VEKİL SEÇİMLERİNDE CHPYE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE AKŞENERE VERECEĞİM... EĞER BUNU YAPMAZSAM ERDOĞAN CHPYE KARŞI BİR ZAFER DAHA ALIR. SIRF EGOMU TATMİN ETMEK İÇİN OY VERMEM SONRA 16 YILDIR AĞLADIĞIM GİBİ AĞLARIM VE BU SON AĞLAYIŞIM OLUR.
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