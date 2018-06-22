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Hastanelere yazı gitti! Seçimden sonra olay çıkabilir iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Mersin Valiliği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelerin acil servislerine ve aile sağlığı merkezlerine 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrası olası olaylara karşı 'uyarı' yazısı gönderildiği iddia edildi.

Hastanelere yazı gitti! Seçimden sonra olay çıkabilir iddiası

24 Haziran seçim günü, öncesi veya seçimden sonraki gün “olaylar” çıkabileceği ihtimaline işaret edilen yazıda, “yeterli sayıda personel bulundurulması” istendi. Resmi yazıda, “Yapılacak olan seçimler öncesinde seçim günü ve sonrasında meydana gelebilecek olaylara karşı Aile Sağlığı Merkezilerinde yeterli sayıda sağlık personeli (hekim ve yardımcı sağlık personelinin) görevlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, yazı Türk Tabipleri Birliği kaynakları tarafından da teyit edildi.. Kaynaklar, yazının Mersin Valiliği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelerin acil servislerine ve aile sağlığı merkezlerine gönderildiğini, ancak tartışma yarattığını bildirdi.

odatv

“VALİLİĞE ULAŞAN İSTİHBARATLAR MI VARDIR?”

24 Haziran’da olaylar çıkacağına dair önlem yazısını Odatv’ye değerlendiren CHP Milletvekili adayı Hüseyin Sağ, “Seçimlerin demokratik bir ortamda yapılacağını ve herkesin sonuçlarına katlanacağını biliyoruz. Ayrıca demokrasi de bunu gerektirir. Bu yazı ne anlamaya geliyor? Mersin Valiliği hangi gerekçelerle böyle bir yazıyı aile sağlığı merkezlerine göndermiştir? Valiliğe ulaşan istihbaratlar mı vardır? Bu yazı başka illere de gönderilmiş midir? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

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24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri Mersin hastane Acil Servis

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
akp kaybederse tayip akplileri sokaga cagirabilirrr
@cosansel_54 çıkarsın biz kutlama için sokaklarda olacağız zaten :) Onları da bekleriz. Ya eğlencemize katılırlar yada dayağı yer giderler
@cosansel_54 öyle bir şey olmayacağını çok iyi biliyorsunuz ama bu yorumları yazarken ne içiyorsunuz çok merak ediyorum
@cosansel_54 işiniz gücünüz asmak kesmek başkanınız gibi kaba kuvvetle hakaretle insanları yıldıracağınızı zannediyorsunuz artık #tamam
@turkansevke bak önlem ne kadar yerinde..senin zihniyetinde olan CHP nin içinde çok var..8 seçim kaybetmesine rağmen önündeki seçimi daha kazanmadan karşısındakine dayak atmayı düşünenler olduğu sürece bu CHP hiçbir yere gelemez..
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin secimi olacak bu seçim diktatörler ile mazlumların secimi işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
İYİ PARTİ VE CHP KAZANACAK 81 MİLYON KAZANACAK BU KAVGA BİTECEK
seçimi kaybedince ağlayan sızlayan kendini yerlere atan çok olacak demekki acil müdahale gerekebilir önlem amaçlı
1- seçim tarihini neden kapatmışlar 2- bu seçim tarihi olsa bile adamlar olası provakasyonlar sonrası olay çıkma ihtimaline karşı tedbir amaçlı yazmışlar, bunda da art niyet arayanlar ancak zihni örümcek ağları ile dolmuş kişilerdir
Terör odaklarının da ne kadar huşuna gitmiş. Avucunuzu yalarsınız. Büyük Türkiye aynen DEVAM
Bu zamana kadar ki seçimlerde kaybedenler olay çıkarmadı.. Şimdi neden bu tedbir? (Pardon 7 hazirandan sonra olaylar çıkmıştı ve bir sürü asker şehit olmuştu, Ankara'daki barış mitinginde 102 kişi ölmüştü. Sonra seçim tekrarlanmıştı) (Bana her şey seni hatırlatıyor)
Başkan İNCE olunca kuduranlar olacak diyedir.
Korku imparatorluğunda böyle şeyler olur. Fakat bu milleti korkutamayacaksınız.
hayırdır savaşa mı giriyoruz seçime mi? inşallah koyunlar üzerimize palalarla dalmaz???
AKP SONUN GELDİ ÇIRPINSANDA ÇARPINSANDA YOK ARTIK
Emeklilikte yaşa takılanlar; 16 Yıl sizleri görmeyen duymayan ve Takılmaya devam diyere dalga geçen akepe iktidarına ve onun c.bşk. adayı erdoana 24 Haziranda OY VERME.
allah yardimcimiz olsun.arilari kovandan çıkarmak zor olacak haliyle saldiracaklar..
kıskırtmayın mılleti
hep idaa hep iddaa . bırakın bu işleride öilletin ortak paydalarından bahsedin. demokrasi bir şölendir ve neşe içinde geçmesi için mesajlar verin.
yazıklar olsun be bu kadar yanlı kışkırtıcı haber yapılmaz ki şer odağısınız resmen
hep varak aşamıyor muhtemelen bunun taşkınlığı
Kardeşim adamın tedbiri alması kadar güzel birşey yok..yanlız bunu CHP neden bu kadar dillendiriyor anlamadım..doğru tarihteki en büyük seçim olacak..ne olursa olsun her taraftan provakatifler çok olucak..tedbiri almasıda beni memnun etti..CHP nin içinede girip insanları kışkırtmak isteyen çok olur akpartinin de içine girip insanları kışkırtmak isteynler olur..onun için bu tedbiri yerinde görüyorum..
@bulut_han chp şunun için dillendiriyor.akepe hile hurda yapacak.itiraz edilince olay çıkacak.
Demokratik sonuca katlanamayıp, Belgrad ormanına gömdüğü kemikleri çıkaracak namussuz dolu memleket..!
polislerin izni kapaniyor fazladan calisiyor ama secim ucreti yok. ama diger gorevlilere var Allah adalet versin.
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