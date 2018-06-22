Hastanelere yazı gitti! Seçimden sonra olay çıkabilir iddiası

24 Haziran seçim günü, öncesi veya seçimden sonraki gün “olaylar” çıkabileceği ihtimaline işaret edilen yazıda, “yeterli sayıda personel bulundurulması” istendi. Resmi yazıda, “Yapılacak olan seçimler öncesinde seçim günü ve sonrasında meydana gelebilecek olaylara karşı Aile Sağlığı Merkezilerinde yeterli sayıda sağlık personeli (hekim ve yardımcı sağlık personelinin) görevlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, yazı Türk Tabipleri Birliği kaynakları tarafından da teyit edildi.. Kaynaklar, yazının Mersin Valiliği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelerin acil servislerine ve aile sağlığı merkezlerine gönderildiğini, ancak tartışma yarattığını bildirdi.

“VALİLİĞE ULAŞAN İSTİHBARATLAR MI VARDIR?”



24 Haziran’da olaylar çıkacağına dair önlem yazısını Odatv’ye değerlendiren CHP Milletvekili adayı Hüseyin Sağ, “Seçimlerin demokratik bir ortamda yapılacağını ve herkesin sonuçlarına katlanacağını biliyoruz. Ayrıca demokrasi de bunu gerektirir. Bu yazı ne anlamaya geliyor? Mersin Valiliği hangi gerekçelerle böyle bir yazıyı aile sağlığı merkezlerine göndermiştir? Valiliğe ulaşan istihbaratlar mı vardır? Bu yazı başka illere de gönderilmiş midir? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

