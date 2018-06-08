Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Yazıcı 24 Haziran seçimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçim hayati derecede önemli. Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok. Türkiye'yi belli bir yere getirdik, fantezi yapma lüksümüz yok, büyük fotoğrafa bakalım."

'TÜRKİYE EKONOMİK ANLAMDA KÖTÜ BİR YERDE DEĞİL'

Ekonomi dünyadaki genel trendi dikkate aldığınızda Türkiye kötü bir yerde değil. İyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Rakamlar gösteriyor. Bir örnek vereyim. 2017 yılında Türkiye'nin büyümesi nedir 7.4? Gelişmiş ülkelere baktığımızda ikinci sırada OECD birinci sırada."

Yazıcı, Küçükkaya'nın "Dolar geldi 4.50, faiz 17.50 efendim…" hatırlatması üzerine de "Ha orada bir operasyon var. Dış operasyon var" cevabını verdi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında da konuşan Yazıcı, "İnce ince bir şeyler bir şeyler yapıyor. Olumsuzluk üzerinde siyaset tarzı olabilir mi? 'Alışmış kudurmuştan beter' derler. Bu, bunu hatırlatıyor. CHP'nin geçmişinde de bu tür söylemleri var. Şık bulmuyorum" dedi.