Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Yazıcı 24 Haziran seçimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu seçim hayati derecede önemli. Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok. Türkiye'yi belli bir yere getirdik, fantezi yapma lüksümüz yok, büyük fotoğrafa bakalım."
'TÜRKİYE EKONOMİK ANLAMDA KÖTÜ BİR YERDE DEĞİL'
Ekonomi dünyadaki genel trendi dikkate aldığınızda Türkiye kötü bir yerde değil. İyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Rakamlar gösteriyor. Bir örnek vereyim. 2017 yılında Türkiye'nin büyümesi nedir 7.4? Gelişmiş ülkelere baktığımızda ikinci sırada OECD birinci sırada."
Yazıcı, Küçükkaya'nın "Dolar geldi 4.50, faiz 17.50 efendim…" hatırlatması üzerine de "Ha orada bir operasyon var. Dış operasyon var" cevabını verdi.
Cumhuriyet'in aktardığına göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında da konuşan Yazıcı, "İnce ince bir şeyler bir şeyler yapıyor. Olumsuzluk üzerinde siyaset tarzı olabilir mi? 'Alışmış kudurmuştan beter' derler. Bu, bunu hatırlatıyor. CHP'nin geçmişinde de bu tür söylemleri var. Şık bulmuyorum" dedi.
Yazıcı, ekonomiye ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:
Yazıcı, "Bizim hatalarımız yok mu orada? İçeride yapmamız gereken ödevleri yapmamak kaynaklı… Dış operasyona açık mıyız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Dış operasyona açık durumda olduğumuz söylenemez. Elbetteki dış operasyon olarak nitelediğimiz döviz üzerinden yapılan icareetlar toplumda hissedilirse bizim de dönüp kendimize bakmamız gerekyor. Bakıyoruz dikkatliyiz. Ekonomi yönetimi izliyor."
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti
Avusturya'nın skandal kararına Türkiye'den tepki yağdı
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
Öldü sanıp diri diri gömmüşler! Tam 8 saat sonra kurtarıldı
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum