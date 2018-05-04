HDP, 24 Haziran erken seçimi şarkısını paylaştı!

HDP cumhurbaşkanlığı seçimi şarkısını paylaştı. HDP Genel Merkezi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanacağı şarkıyı duyurdu.

"DEĞİŞİR HESAPLAR HDP'YLE"

"Değişir hesaplar HDP'yle, değiştir gitsin bir günde" denilen şarkı için hazırlanan klipte cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve farklı kesimlerden seçmenlerin fotoğrafları kullanıldı.

