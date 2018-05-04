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HDP, 24 Haziran erken seçimi şarkısını paylaştı!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

HDP, 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı. HDP sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla cumhurbaşkanlığı seçimi şarkısı da açıklandı.

HDP cumhurbaşkanlığı seçimi şarkısını paylaştı. HDP Genel Merkezi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanacağı şarkıyı duyurdu.

"DEĞİŞİR HESAPLAR HDP'YLE"

"Değişir hesaplar HDP'yle, değiştir gitsin bir günde" denilen şarkı için hazırlanan klipte cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve farklı kesimlerden seçmenlerin fotoğrafları kullanıldı.

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