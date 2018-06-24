HDP barajı geçti! Meclis'teki son sandalye dağılımı

24 Haziran seçim sonuçlarına göre son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın son verilerine göre, HDP yüzde 10 seçim barajını aştı.
600 vekilli Meclis'te HDP eğer barajı geçmeseydi Cumhur İttifakı'nın 404 milletvekili, Millet İttifakı'nın ise 196 milletvekili olacaktı. HDP'nin barajı geçmesi ile Cumhur İttifakı 347, Millet İttifakı ise 188 sandalyeye sahip oldu. HDP ise 65 sandalye sayısına sahip. Bu sonuçlara göre, AK Parti ise 302 milletvekiline sahip oluyor.
24 HAZİRAN SEÇİMLERİ MİLLETVEKİLİ DAĞILIMLARI
AK Parti: 298
CHP: 144
MHP: 59
HDP: 65
İYİ Parti: 44
HDP'DEN AÇIKLAMA
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, "Bize gelen verilerden barajı aşmış görünüyoruz." dedi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç , HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Oluç'un açıklamaları şöyle:
HDP Genel Merkezi'nden herhangi bir bilgi gelmeden sandıklar terk edilmeyecek. Gerçek mutlaka ortaya çıkacaktır. Bize gelen verilere göre barajı aşmış görünüyoruz. Bu yüzde kaçta sonuçlanacağını öngöremiyoruz. Bize gelen sonuçlara göre barajı aştığımızı görüyoruz. Kürt illerinden gelen sonuçlar Anadolu Ajansı'na yansıtılmıyor. Sonuçlar Anadolu Ajansı'nın verdiğinden çok farklı çıkacak.
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Oy pusulaları böyle taşındı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum