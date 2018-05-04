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HDP cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı gösterdi

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

HDP, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

HDP cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı gösterdi

HDP, tutuklu durumdaki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıkladı.

Selahattin Demirtaş, mesajında " Göreceksiniz, 24 Haziran seçimlerinin en güzel sürprizi biz olacağız. İkinci turda kimi destekleceksiniz diye soranlara, büyük bir özgüvenle şunu söyleyin: Biz ikinci turda da Demirtaş'ı destekleyeceğiz. Peki siz kimi destekleyeceksiniz? Buna inanın ve yapalım" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
HDP cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Diyarbakırlıyım umarım Allah'ın izniyle hdp baraj altı kalır ve Türkiye daha İYİ ülke olur
Suçu tespit edilemeyen, ve dolaysiyla kendisini yargilayacak savcı bulunmadiği halde sırf birilerinin tekerine çomak soktuğu için, davası devamli ertelenen tek siyasi lider)
yakışır seloya
SEÇİM İKİNCİ TURA KALINCA AKP MİLLETVEKİLLERİ Bİ TEPSİ BAKLAVA ALIP DEMİRTAŞI ZIYARETE GİDERSE SASIRMAM.
ABDULLAH ÖCALAN DERLER ZANNETMİŞTİM MALUM ORANIN ELEMANI BUNLAR
Hdp millet için yok hükmünde, barajı geçemeyecekler, bu gazi milli meclise bir daha bölücü örgüt yandaşı giremeyecek inşallah .
DELİKTEMİ C.BASKANLIGI YAPACAK
1 gün bile hüküm yiyen asker görevi başına dönemezken TERÖR DESTEKÇİŞELERİ ADAY OLUYOR!!!
bu ülke daha neler göreçek bakalım bir de başımızdaki adama diktatör diyorlar birde diktatör olmasa allah muhafaza apdullah öcalan bile seçime gireçekti.
hayırlı olsun
O terörist tabutlarının altına giren vekilleriniz olmasaydı, yaptığınız siyaset hem daha meşru hem de daha demokratik olurdu. Kendinize yeni bir sayfa açmalısınız.
sana kına gönderebilirle
MUHARREM INCE INCE YASEMINCE OLUR BENCE AYNEN BAHÇELİNİN OLDUGU GİBİ..
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