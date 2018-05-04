HDP cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı gösterdi

HDP, tutuklu durumdaki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıkladı.

Selahattin Demirtaş, mesajında " Göreceksiniz, 24 Haziran seçimlerinin en güzel sürprizi biz olacağız. İkinci turda kimi destekleceksiniz diye soranlara, büyük bir özgüvenle şunu söyleyin: Biz ikinci turda da Demirtaş'ı destekleyeceğiz. Peki siz kimi destekleyeceksiniz? Buna inanın ve yapalım" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan mesaj var: Bana düşen şey, bedeli ne olursa olsun sizlerin duruşuna layık olmaktır. #YurttaşArkadaşDemirtaş pic.twitter.com/ffYWb4S2F8 — HDP (@HDPgenelmerkezi) 4 Mayıs 2018

Demirtaş'tan mesaj var: Şimdi, benim elim de kolum da, sesim de, nefesim de sizsiniz; gençlerdir, kadınlardır. #YurttaşArkadaşDemirtaş pic.twitter.com/Vuni8qR8Jz — HDP (@HDPgenelmerkezi) 4 Mayıs 2018

Demirtaş'tan mesaj var: Göreceksiniz, 24 Haziran seçimlerinin en güzel sürprizi biz olacağız. #YurttaşArkadaşDemirtaş pic.twitter.com/djpSyp7Isx — HDP (@HDPgenelmerkezi) 4 Mayıs 2018

Demirtaş'tan mesaj var: En neşeli, en coşkulu halinizle 24 Haziran zaferine hazırlanın! #YurttaşArkadaşDemirtaş pic.twitter.com/omwrYXaLt8 — HDP (@HDPgenelmerkezi) 4 Mayıs 2018



