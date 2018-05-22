HDP'de adaylık tartışması! 'Kendimi saftirik Türk solcusu gibi hissediyorum'

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine giderken partiler, milletvekilleri listelerini de Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Odatv'nin haberine göre, Katırcıoğlu, aday gösterildiği sırayı eleştirerek Twitter hesabından, “HDP Kamuoyuna, Partim beni ne olduğunu bir türlü anlayamadığım ve bize hiç yakışmadığını düşündüğüm ‘bileşen hukuku’ çerçevesinde İstanbul 1. Bölge 4.sıraya uygun bulmuş. Ne diyeyim? ‘Vatana ve millete’ hayırlı olsun” ifadelerini paylaştı.

'SAFTİRİK TÜRK SOLCUSU GİBİ HİSSEDİYORUM'



Bir diğer eleştiri ise Akademisyen Candan Badem’den geldi. Aday gösterilmeyen Badem, “Tamam, itiraf ediyorum: Kendimi saftirik Türk solcusu gibi hissediyorum. Ben boyumun ölçüsünü aldım. Tek tesellim @erkbas @velisacilik @sahmetsahmet @barisatay ve @OyaErsoy gibi sosyalist adayların varlığı” diye yazdı.

