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HDP'de Sırrı Sakık, Manisa'dan aday gösterildi

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

HDP'nin Manisa milletvekili adaylık sıralamasında değişikliğe gidildi. Partinin 1. sıradan aday gösterdiği Lezgin Botan'ın 2 yıllık hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle, Botan'ın yerine Sırrı Sakık aday olarak gösterildi.

HDP'de Sırrı Sakık, Manisa'dan aday gösterildi

HDP'nin Manisa 1. sıra adaylığında değişikliğe gidildi. Daha önce Van Milletvekili Lezgin Botan’ı aday gösterdiği Manisa 1’inci sırada değişiklik yaptı. Botan’ın yerine Ağrı Belediye eski Başkanı ve eski milletvekili Sırrı Sakık aday gösterildi. Sakık, genel seçim için özellikle Ağrı ve Muş’tan yoğun talep olmasına rağmen aday olmadığını; ancak partisi ile Manisalıların talebiyle adaylığı kabul ettiğini söyledi.

LEZGİN BOTAN'DAN AÇIKLAMA

DHA'nın haberine göre, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa’dan 1’inci sıra milletvekili adayı gösterildiği için partisine teşekkür ederek, "Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından kesinleşen 2 yıllık cezadan dolayı adaylık şartlarım ortadan kalkmış durumda. Bütün adaylara başarılar dilerim" dedi.

SIRRI SAKIK: ADAYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNMADIM

Duvar'da yer alan habere göre, Sakık adaylığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu süreçte hiçbir yerden adaylık başvurusunda bulunmadım. Ancak sürecin vahameti nedeniyle üzerimize düşen her türlü görevi, ülkenin her yerinde yerine getirmeye hazır olduğumu ifade etmiştim. Geçmişten bu güne genellikle iktidar kalelerinin çok güçlü olduğu yerlerde siyaset yaptım ve halkımızla beraber bu kalelerin yerine demokrasi kaleleri inşa ettik. Gelinen noktada hâlâ Türkiye’nin bir çok ilinde mobilize edemediğimiz, ihmal ettiğimiz çok önemli bir seçmen potansiyelimiz var. Bu illerden biri de Manisa. Manisa halkının ve partimizin talebi doğrultusunda adaylığı kabul ettim. Bu seçimde asıl süprizler daha önce hiç vekil çıkaramadığımız Ege ve Akdeniz illerinden olacaktır. Ben ve arkadaşlarım halkımızla beraber demokrasi kalelerine birer kale daha eklemek için Manisa’ya doğru yola çıkıyoruz. Demokrasi ve barış haritamız için yeni yollar yeni şehirler bulmaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Sakık HDP Manisa HDP milletvekili adayları

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
egerki manısadan vekıl olursa yıkılsın manisa
Manisalılar istemiş,Manisalılılar sanki çok bayılıyordu sana.
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