HDP'de milletvekili adayları kimler olacak? HDP listesinde kimler var?

HDP'nin milletvekili aday listesi gün boyu sürecek merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında bugün belirlecek. Mevcut milletvekillerinin çoğunun tekrar aday gösterilmeyerek partide yeni isimlerle kan değişimi yapılacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra cezası kesinleştiği için siyasi yasaklı hale gelen ya da siyasi yasaklı hale gelme ihtimali olan isimler de tekrar aday gösterilmeyecek. Bu kapsamda mevcut milletvekillerinin neredeyse 20'sinin tekrar aday gösterilmeyeceği ifade ediliyor. HDP'de aday listesiyle ilgili genel çerçeveyi tutuklu durumdaki HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da onayladığı öğrenildi. HDP'de aday listesi üzerinde çalışmalara Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulacağı saate kadar devam edileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, HDP’de mevcut milletvekillerinden en fazla 10 ya da 12'sinin aday gösterilmesi beklenirken, bu isimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Ekonomi Komisyonu Sözcüsü Garo Paylan'ın adaylığının kesin olduğu dillendiriliyor. Partinin 27. dönem milletvekilliği listesinde Ahmet Şık, Barış Atay, Erkan Baş, Veli Saçılık gibi isimlerin olması bekleniyor.