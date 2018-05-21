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HDP'de milletvekili adayları kimler olacak? HDP listesinde kimler var?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 08:11 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken, partiler vekil adayları listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirecek. HDP’de mevcut milletvekillerinin çoğunun aday gösterilmeyeceği, 26. dönemde Meclis'te bulunanlardan 10 ya da 12'nin yeni listede yer alacağı öğrenildi.

HDP'de milletvekili adayları kimler olacak? HDP listesinde kimler var?

HDP'nin milletvekili aday listesi gün boyu sürecek merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında bugün belirlecek. Mevcut milletvekillerinin çoğunun tekrar aday gösterilmeyerek partide yeni isimlerle kan değişimi yapılacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra cezası kesinleştiği için siyasi yasaklı hale gelen ya da siyasi yasaklı hale gelme ihtimali olan isimler de tekrar aday gösterilmeyecek. Bu kapsamda mevcut milletvekillerinin neredeyse 20'sinin tekrar aday gösterilmeyeceği ifade ediliyor. HDP'de aday listesiyle ilgili genel çerçeveyi tutuklu durumdaki HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da onayladığı öğrenildi. HDP'de aday listesi üzerinde çalışmalara Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulacağı saate kadar devam edileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, HDP’de mevcut milletvekillerinden en fazla 10 ya da 12'sinin aday gösterilmesi beklenirken, bu isimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Ekonomi Komisyonu Sözcüsü Garo Paylan'ın adaylığının kesin olduğu dillendiriliyor. Partinin 27. dönem milletvekilliği listesinde Ahmet Şık, Barış Atay, Erkan Baş, Veli Saçılık gibi isimlerin olması bekleniyor.

DEMİRTAŞ KARARI BUGÜN

Öte yandan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın kampanya dönemi boyunca serbest kalması konusunda geçen hafta yapılan başvuruya ilişkin kararın bugün verilmesi bekleniyor. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Adayımız seçim faaliyetlerini anayasal hakları çerçevesinde gerçekleştirmelidir. Bu nedenle bugün çıkması beklenen karardan olumlu yanıt alınması gerekiyor.

‘TÜRKİYE’NİN ADAYI SERBEST KALMALIDIR’

Seçim faaliyetlerine katılımın engellenmesi anayasa ihlalidir” diye konuştu. Demirtaş'ın açık, kapalı yer toplantıları ve radyo ve televizyon konuşmalarını yapmasının tutukluluk koşullarında mümkün olmadığına dikkat çeken Temelli, şunları söyledi:

“Diğer beş adayın her türlü aracı kullanarak seçim çalışması yürütmesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düşürmektedir. Halen milletvekili olan ve 6 milyon seçmenin oyunu alan Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimine tutukluluk şartlarında katılıyor olması serbest seçim hakkını ortadan kaldırmaktadır. Hilelerin konuşulduğu bir ortamda seçime gittiğimiz gerçekliğine rağmen halklarımızın umudu var. Bu umudun körelmemesi için Demirtaş'ın özgür kalmasını istiyoruz. Bu herkesin ortak talebidir. Demirtaş, Türkiye'nin adayıdır ve Türkiye'nin adayı serbest kalmalıdır.”

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Terör den yatan adam nasıl cumhurbaşkanı adayı olur ve bunada adalet izin verir hiçmi vicdanınız sızlamıyor.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
ırkçılık yapan kadar tehlikeli terörist yoktur .
Dwmokratik bir partidir. Öyle deprem meprem falanda olmaz sirasi gelen gider İki dönem denen kural vardır. Hdp den diktator çıkmaz
vatana millete ne hayrınız oldu bu ülkeye çelme takmaya çalışmasanız bu gün avrupayı geçmiş amerikayla yarışıyor olurduk maşasınız maşa olarak kaldırlıp bi kenara konulacaksınız
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