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HDP'de seçimi boykot kararı masada!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 09:14 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP), olası bir ikinci turda partinin adayı yarışan isimler arasında olmazsa sandığa gitmeme tartışılıyor.

HDP'de seçimi boykot kararı masada!

HDP Genel Merkezi, AK Parti ile MHP'nin kurduğu 'Cumhur İttifakı'nın karşısında CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin kurmaya çalıştığı ittifaktan dışlanma olasılığına karşı tutum belirlemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ve HDP adayının da yarışan iki isimden biri olmaması durumunda oy kullanmama düşüncesinin ağırlık kazandığı bildirildi.

BirGün’den yer alan habere göre, 24 Haziran seçimine ilişkin yol haritasının görüşüldüğü PM ve MYK toplantılarında anket sonuçları da değerlendirildi. HDP'nin Selahattin Dcmirtaş'ı aday göstermesi durumunda muhalefetin çıkaracağı adaya da bağlı olarak oy oranlarının yüzde 14 ile 17 arasında değiştiği ifade edildi. Buna karşın CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin, kendilerini dışlayarak bir ittifak kurması durumunda özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası ikinci turunda kilit önem taşıyan HDP, "tarafsız kalmayı" seçecek.

"BUNLARA OY VERİN" DİYEMEYİZ'

Kulislerde, "Bizi baraj altında ya da denklem dışında bırakmak isteyenler olursa ikinci turda seçmenimize 'gidin, bunlara oy verin' diyemeyiz" görüşü dillendiriliyor. Aday 2 Mayıs'ta Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın isminin öne çıktığı adaylık süreci kesinleşse bile 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar açıklama yapılmayacak. Adaylık açıklaması için Çarşamba günü gerçekleştirilecek MYK toplantısı beklenecek.

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HDP 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri erken seçim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
he gerizekalilar oy vermeyinki erdogan geri secilsin basimiza az dert oldu ya ha bilemem perde arkasîdan anlasip erdogani destekleyecekseniz o baska
boykot edeceklermiş çokta tın
adamlar hakli
BEN CE BUNU HERKES HAK ETTİ KİMSE KUSURA BAKMASIN HDP YANİ KÜRT SEÇMEN İNİ KİMSE DISLIYAMAZ MUHALEFET SECMENIYIM BENCE HAKLI MERAL AKŞENER NEYİNİ GÜVENİP BU KABADAYILIGI YAPIYOR BİRLİK BERABERLIK AYRIM OLMASIN DİNMİYOR BU ŞEKİLDE GİDERSE BENDE NE MERAL NEDE ERDOĞAN OY VERMEYECEK KIMSE
zııııtt erenköy
Hizipçilik yapmayın çıkın oyunuzu kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir . Seçme ve seçilme hakkından feragat olmaz
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