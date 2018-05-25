Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Sezai Temelli, 24 Haziran’daki seçimlere ilişkin, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakın Rudaw’a röportaj verdi.

Temelli röportajda, “Tüm Kürdistani partiler gerçek anlamda, toplumsal anlamda, siyasi anlamda bir ittifak yarattı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

İşte Temelli’nin röportajındaki o bölüm:

"DİĞER İTTİFAKA EN GÜÇLÜ CEVAP"

HDP ittifakların dışında kaldı ve siz de barajı aşmak için bazı çalışmalar yapıyoruz dediniz. HÜDA-PAR’a taban istemediği için kapıyı kapatmıştınız. Diğer Kürdistani partilerle görüşmeleriniz hangi aşamada?

Görüşmeler sürüyor. Çok olumlu yan yana gelmeler sağlandı. Bu anlamıyla işte esas HDP’nin ücü burada açığa çıktı. Tüm Kürdistani partiler gerçek anlamda, toplumsal anlamda, siyasi anlamda bir ittifak yarattı diyebilirim. Kürdistani partilerin yan yana gelmesi hem “cumhur ittifakına” hem de diğer ittifaka en güçlü yanıttı. Batı’da emek, demokrasi güçleri yan yana geldiler. HDP “yalnız değilsiniz” demişti Türkiye halklarına. Onlar da birlikte bu onurlu yalnızlığı dile getirerek, mücadeleyi büyüttüler. En anlamlı ittifak budur! Kürdistan’da Kürdistani partilerin yan yana gelmesi, Batı’da emek ve demokrasi güçlerinin yan yana gelmesi bu baraj zihniyetine verilmiş en güçlü yanıt oldu.