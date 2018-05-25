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HDP'den, Cumhur ve Millet İttifaklarına karşı "Kürdistani İttifak"

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 20:55 | Son Güncelleme

HDP lideri Sezai Temelli, erken seçimler öncesi Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakın Rudaw’a röportaj verdiği röportajda, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na karşı Kürdistani İttifak kurduklarını söyledi.

HDP'den, Cumhur ve Millet İttifaklarına karşı "Kürdistani İttifak"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Sezai Temelli, 24 Haziran’daki seçimlere ilişkin, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakın Rudaw’a röportaj verdi.

Temelli röportajda, “Tüm Kürdistani partiler gerçek anlamda, toplumsal anlamda, siyasi anlamda bir ittifak yarattı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

İşte Temelli’nin röportajındaki o bölüm:

"DİĞER İTTİFAKA EN GÜÇLÜ CEVAP"

HDP ittifakların dışında kaldı ve siz de barajı aşmak için bazı çalışmalar yapıyoruz dediniz. HÜDA-PAR’a taban istemediği için kapıyı kapatmıştınız. Diğer Kürdistani partilerle görüşmeleriniz hangi aşamada?

Görüşmeler sürüyor. Çok olumlu yan yana gelmeler sağlandı. Bu anlamıyla işte esas HDP’nin ücü burada açığa çıktı. Tüm Kürdistani partiler gerçek anlamda, toplumsal anlamda, siyasi anlamda bir ittifak yarattı diyebilirim. Kürdistani partilerin yan yana gelmesi hem “cumhur ittifakına” hem de diğer ittifaka en güçlü yanıttı. Batı’da emek, demokrasi güçleri yan yana geldiler. HDP “yalnız değilsiniz” demişti Türkiye halklarına. Onlar da birlikte bu onurlu yalnızlığı dile getirerek, mücadeleyi büyüttüler. En anlamlı ittifak budur! Kürdistan’da Kürdistani partilerin yan yana gelmesi, Batı’da emek ve demokrasi güçlerinin yan yana gelmesi bu baraj zihniyetine verilmiş en güçlü yanıt oldu.

"DEMOKRATİK ÖZERKLİK BİLDİRGEDE YOK"

HDP, Kürt sorununun çözümü için bugüne kadar “demokratik özerlik” önerisinde bulunuyordu. Bu öneri şu an ki seçim bildirgesinde yer almıyor, neden?

Demokratik özerklik meselesinin çok daha ötesinde bir kapsayıcılıkla programımızı düzenledik. Yerel demokrasiyle güçlendirilmiş diyoruz. Yerel demokrasi dediğimizde bu hem özerkliği hem de bunun ötesinde yerelliğin yeniden düzenlenmesini de barındırıyor. Geçmişten gelen vesayetçi anlayış, belediye sistemi, belediyecilik anlayışı aslında merkezin ve vesayeti altında biçimlendiriyorduk. Neredeyse merkezin taşra teşkilatı gibi çalışan belediyeler söz konusuydu. Bunları aşan, yerelin daha fazla inisiyatif aldığı, meclislerini var edebildiği, yerel siyasetin hakim olduğu bir yerek demokrasi anlayışını var etmeye çalışıyoruz. HDP özerklik anlayışını terk mi etti, hayır! Özerklik anlayışından çok daha öte, yerel demokrasi dediğimiz Türkiye’nin her yerine çözüm üreten bir meseledir. Çünkü sadece Kürdistan’da değil, Batı’da da insanlar Ankara’nın vesayetinden kurtulmak istiyor. Bu anlamda da en güçlü programın HDP’de olduğu tezini savunuyoruz.

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