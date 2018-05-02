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HDP'den dört partinin ittifakına tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

HDP'den CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasındaki ittifak haberlerine yönelik yorum Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'ndan geldi. HDP'li Kerestecioğlu, "CHP'ye kimi çağırırlarsa çağırsınlar, isterse Che Guevara'nın kız kardeşine mesaj yollasınlar, yine bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. " dedi. Abdullah Gül'ün aday olmamasını değerlendiren Kerestecioğlu,"Bir Gül aday olacaksa belki o Hayrünnisa Gül olacaktır" ifadelerini kullandı.

HDP'den dört partinin ittifakına tepki

Kerestecioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, içerisinde imar barışı ve emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "torba tasarıyı" eleştirdi. AK Parti'nin seçime 50 gün kala birden bire "iyilik meleği" olduğunu savunan Kerestecioğlu, emeklilere "alın bin liranızı ama oyunuzu vermeyin" çağrısında bulundu.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmeye gittiği yönündeki iddialara ilişkin de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, "Bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın" şeklindeki sözlerini anımsatan Kerestecioğlu, "Bu da yaşanan olayın itirafıdır. 27 Nisan e-muhtarısını eleştirenler, bundan hallice bir muhtırayı helikopterle gönderiyorlar" dedi.

'BELKİ HAYRÜNNİSA GÜL ADAY OLACAKTIR'

Gül'ün aday olmamasını değerlendiren Kerestecioğlu, şöyle devam etti: "Gençlerin dediği gibi fazla üzerine gitmeyelim belki 2048 yılında aday olacaktır ya da bir Gül aday olacaksa belki o Hayrünnisa Gül olacaktır, bilemiyoruz."

'İSTERSE CHE GUEVARA'NIN KIZ KARDEŞİNE MESAJ YOLLASINLAR'

CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin olası milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin soru üzerine de Kerestecioğlu, şunları kaydetti: "Ortada sosyal demokrat bir parti var ama bu parti günlerdir hep topu İYİ Parti'ye atarak 'HDP'nin olmasını istemiyor' diyerek bir süreç yaşatmaya çalıştı. Ama bugün gördüğümüz o ki aslında HDP'nin dışında bir ittifakı kurmak istiyorlarmış. Bu ittifak, kimi transfer ederlerse etsinler, CHP'ye kimi çağırırlarsa çağırsınlar, isterse Che Guevara'nın kız kardeşine mesaj yollasınlar, yine bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu aynı zamanda CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Eğer bir parti gerçekten sosyal demokratsa, ittifak yapması gereken parti solda olan, özgürlükçü solu savunan partidir. Siz 90'ların içişleri bakanıyla, işte Sivas'ta yaşananların şaibesi üzerinde olan kişilerle ittifak yapmayı tercih ediyorsanız o zaman siz sağ bir ittifakın içerisindesiniz. Şimdi, Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak. O zaman onlar oraya HDP buraya."

'BÜTÜN SOL OYLAR HDP'YE GELECEK'

Bir gazetecinin, "HDP'li Sırrı Sakık'ın kardeşi Namık Sakık'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı" olmasına ilişkin sorusu üzerine de Kerestecioğlu, insanların özgür olduğunu belirtti. Kerestecioğlu, "HDP'nin baraj sorunu olacak mı?" şeklindeki soruyu da "Tüm sol oylar HDP'ye gelecek. Baraj sorununu bir kenara bırakın biz iki baraj atlayacağız" diye konuştu.

'ADAYIMIZ S.D.'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, "en yüksek oyu" alan adayı destekleyip desteklemeyecekleri sorusuna Kerestecioğlu, "Bunu o zaman değerlendireceğiz. Biz ikinci tura kendi adayımızla çıkmayı planlıyoruz.

Adayımızın da baş harfleri S.D." yanıtını verdi. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı konusunda bir sorun olup olmadığı yönündeki soru üzerine de Kerestecioğlu, "Bir sorun yok" ifadesini kullandı. (AA)

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Che her şeyden önce bir vatanseverdi. Yani Che gelse veya kız kardeşi de CHE gibi düşünüyorsa HDP'ye oy vermeyeceği %100. Türkiye'de sol ne yazık ki Kürt milliyetçiliği haline gelmiş pkk propagandası yapan bir kitle olmuştur. Türk solcular ne yazık ki 70'lerde bitti bugünün solcuları Türk değil.
İnşaallah öyledir, bilakis biz seviniriz bile Sayın Kerestecioğlu. Her sabah başörtüyü yasaklama ve camileri kapatma rüyaları ile kalkan seçmenleri olan bir partinin içindeki ittifak ne kadar sağcı ise...
sokayım sizin solculuğunuza HDP olmasa zaten oylar AKP te giderdi CHP ye değil
bu gidişle Ak Partiyi kendi elinizle iktidar yapacaksınız sağ sol salakları. Nokta
@merdo_1980_mfbar iyi ya dangalak, ülke şer ittifakın eline düşmemiş olacak
Adamlar haklı
bunların derdi oy devşirmek gerizekalı akbabalar
CHP nin adayı Melih Gökçek!
zaman kaybı yok kardeşim yok bu ülkeyi REİS ten başka yönetebilecek yok
Tepki göstercek bir durum yok.. Üst akıl yakında sizide koyacak bu ittifaka beşli yada Altılı olacaksınız... Kader ne edecen boyun eğeceksiniz...
Bi sesinizi çıkarmayın şimdilik...
bu nasıl bir partidir ki hala adayı yok başındaki zaat demekki secilemiyecegini biliyorki gerçi bişeyde bildiği yok sanırım yazık ya şu hale bak dert millet degil
atatürkçüler saadete oy veriyor duy da inanma. :D
haaahaaaaa yokkk dahaa neler nerlerr. ama doru gülüü hayrinisa yönetiyor. otur otur kalk kalk
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