HDP'den MHP'nin oy artışı için 'garnizon etkisi' yorumu

HDP’ye verilen oyların ‘bütünlüklü okunması gerektiğini’ belirten Temelli, “Referandum sürecinde de analizler yapılmıştı ama 3 yılda bölgeden çok fazla göç söz konusu oldu. 220 bin bölge seçmeni yerinden yurdundan ayrıldı. Düşüşlerin en önemli nedenlerinden biri bu iç göç. Bir başka neden, baskılar, manipülasyon, oy taşıma gibi birçok faktör var. Toplam oy içinde 120 bin oydan bahsediyoruz ama 1 oy bile önemlidir. Eğer HDP tercihinde bir değişiklik varsa bunun yanıtlarını arayacağız. Batı oyları HDP’nin demokratikleşme mücadelesi sonucu HDP’ye gelmiştir." dedi.

"GARNİZON ETKİSİ"



"Seçimlere 15 gün kala hâlâ ciddi bir gri bölge olduğu konuşuluyordu" diyen Temelli, "Seçmen davranışının kararsızlığı çok yüksekti. Bu kararsızlardan HDP de izlemiş olduğu barış mücadelesiyle oy almıştır. MHP’nin bölgedeki oy yükselişine ‘garnizon etkisi’ diyorum. Bölgedeki garnizon artışının etkisi var… Bunun da çalışmasını yapacağız” yanıtını verdi."

Gazete Duvar



