HABER

HDP'den MHP'nin oy artışı için 'garnizon etkisi' yorumu

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde MHP’nin Doğu illerindeki oy oranının artması ve HDP’nin oylarının bazı bölgelerde düşmesine ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HDP'den MHP'nin oy artışı için 'garnizon etkisi' yorumu

HDP’ye verilen oyların ‘bütünlüklü okunması gerektiğini’ belirten Temelli, “Referandum sürecinde de analizler yapılmıştı ama 3 yılda bölgeden çok fazla göç söz konusu oldu. 220 bin bölge seçmeni yerinden yurdundan ayrıldı. Düşüşlerin en önemli nedenlerinden biri bu iç göç. Bir başka neden, baskılar, manipülasyon, oy taşıma gibi birçok faktör var. Toplam oy içinde 120 bin oydan bahsediyoruz ama 1 oy bile önemlidir. Eğer HDP tercihinde bir değişiklik varsa bunun yanıtlarını arayacağız. Batı oyları HDP’nin demokratikleşme mücadelesi sonucu HDP’ye gelmiştir." dedi.

"GARNİZON ETKİSİ"

"Seçimlere 15 gün kala hâlâ ciddi bir gri bölge olduğu konuşuluyordu" diyen Temelli, "Seçmen davranışının kararsızlığı çok yüksekti. Bu kararsızlardan HDP de izlemiş olduğu barış mücadelesiyle oy almıştır. MHP’nin bölgedeki oy yükselişine ‘garnizon etkisi’ diyorum. Bölgedeki garnizon artışının etkisi var… Bunun da çalışmasını yapacağız” yanıtını verdi."

Gazete Duvar


PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili yazılı açıklama!Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili yazılı açıklama!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cebindeki not dikkat çektiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cebindeki not dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sezai Temelli HDP MHP 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili yazılı açıklama!

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili yazılı açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cebindeki not dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cebindeki not dikkat çekti

MHP'li Sefer Aycan'ın görevden alınmasına AK Parti'den ilk yorum

MHP'li Sefer Aycan'ın görevden alınmasına AK Parti'den ilk yorum

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

CHP'li Tacettin Bayındır: MHP oylarında manipülasyon var gibi

CHP'li Tacettin Bayındır: MHP oylarında manipülasyon var gibi

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.