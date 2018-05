HDP'den milletvekili adayı gösterilen Barış Atay'dan ilk açıklama

BARIŞ ATAY KİMDİR? 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Atay 1999 yılında Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümüne girdi, buradaki eğitimini yarıda bırakarak Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenimine başlayan Atay 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünde yüksek lisans yaptı.

‘DEMOKRATLAR HDP’YE OY VERMELİ’ CHP’nin aday belirlemesi elbette kendi iç işleriyle ilgili aldığı bir karardır. Çok müdahil olmanın bir anlamı yok fakat şaşırttı desek yalan olur. CHP’nin var olan az sayıdaki milletvekilini ne kadar zorlanarak aday gösterdiğini ilk seçimlerden de biliyoruz. CHP’nin kadrolarının belli bir kesiminin sağa açıldıkça Türkiye’deki muhafazakâr tabanı daha kolay yakalayabileceğine dair bir yanlış öngörü var. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik, sosyolojik ve siyasal şartlar açıkçası bütün kesimler için sınıf mücadelesini ve sol değerlerin yükselmesini şart koşuyor. Kendisine sosyal demokrat diyen bir partinin esasında bunu baz alarak yüzünü sola dönmesi ve mücadelesini o eksenli yürütmesi beklenir ama bazı kronikleşmiş sorunlar CHP’nin her döneminde kendisini tekrar ediyor. O sorunlar bu dönemde de ortaya çıktı ve sol tabandan gelen milletvekillerini tasfiye ettiler. CHP’ye oy vermeyi düşünen, kendisini solda ve demokrat olarak tanımlayan birçok insanın tercihini bu durumda HDP’den yana kullanacağını düşünüyorum. Etkisi olacaktır ama yine de HDP’nin ittifakın içerisinde olmamasından kaynaklı bir baraj problemi var. Barajın sadece HDP’ye uygulandığı bir durum var. Bu yüzden Türkiye’deki bütün demokrat insanların bu durumu görerek özellikle milletvekili seçimlerinde HDP’ye oy vermesi gerektiğini düşünüyorum.

‘HER GÜN DOLAR, EURO TAKİP EDER OLDUK’



Türkiye’nin en büyük sorunları nelerdir?

Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomik problemlerdir. Çok ciddi bir çöküş yaşanıyor ve hepimiz her gün dolar, euro takip eder olduk. Ekonominin yaşadığı sorunlar halkın çok çok geniş bir kesimini birinci elden ilgilendiren bir problem. AKP’nin son KHK’lar ile yıllardır işini yapmaya çalışan birçok devrimciyi, sosyalisti yerinden ettiğini biliyoruz. Tutuklu gazeteciler, öğrenciler, milletvekilleri sadece sözünü söylemeye, en ufak bir tepkisini dillendirmeye çalışan halktan her kesimin bir korku iklimi içerisinde yaşatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlar bir ülke için çok büyük sorunlar. Şu an açlık sınırı 2 bin liranın üstünde yoksulluk sınırı ise 5 bin lira civarında. Asgari ücretin bin 603 lira olduğu bir ülkede bu insanların açlık hissetmemesi mümkün değildir. İnsanlar ucu ucuna yaşamaya çalışıyor. Bunu sokağa indiğinizde görebiliyorsunuz. AKP’nin çok uzun zamandır Türkiye halkları üzerinde yapmaya çalıştığı ve bir nebze başarılı olduğu şey elinde olana şükretme meselesidir. İnsanlar gerçekten AKP’nin gittiği zaman elindekilerden olmaktan da korktukları bir düzende yaşıyorlar. Bizim öncelikli görevimiz insanlara güzel günleri hep beraber, omuz omuza dayanışarak getirebileceğimizi göstermek. Ne bu düzen AKP ile kuruldu ne de AKP’den önce bunları yaşamamışlığımız var. Halkla beraber, söylediklerimizi doğru bir şekilde aktarabilirsek bu süreci atlatabileceğimizi düşünüyorum.