HDP'den muhalefete seçim teklifi!

"HER YERDE KRİZ VAR"

İktidardan, çoğunluğun kaybedilmesi durumunda tekrar seçim yapılabileceği yönünde açıklamalar geliyor. Seçim yapılmadan yeni bir seçimin gündeme getirilmesini nasıl yorumluyorsunuz?



7 Haziran’a ve 1 Kasım’a giderken uyguladıkları yöntemleri aynen uygulamak istiyorlar. Demokrasiye inanmıyorlar. Tek adam rejimini, başkanlık rejimini var etmek istiyorlar. Partili Cumhurbaşkanı sistemi diye ne olduğu belirsiz bir sistemi hayata geçirdiler ve 16 Nisan referandumundan bu yana ülkenin sürüklendiği yere bakın. Her yerde, her yerde kriz var. Buradan çıkışın yolu parlamenter sistemdir. Onlar hâlâ şunun hayalini kuruyorlar: Eğer parlamentoda istediğimiz sonucu alamazsak ikinci turda nasıl olsa Erdoğan kazanır, parlamentoyu fesheder ve seçime götürür. Tek hayalleri iktidarda kalmak. Halkı, iktidarda kalabilmek için her türlü yola başvurabileceklerini söyleyerek tehdit ediyorlar. Halk bu tehdide pabuç bırakmayacaktır.

Seçmenleri sandığa taşıyacak mısınız?



Evet biz zaten çalışmalarımızı başlatmıştık. Seçmenlerimizi sandığa taşıyacağız. Kendi olanağıyla gidemeyen seçmenlerimizi, sandığı nereye götürürlerse götürsünler biz götüreceğiz. Seçmenimiz oyunu kullanacak, oyuna sahip çıkacak. YSK’nin sandık taşımasının ötesinde, bugün sandığından çeşitli nedenlerle uzak olanları da sandığa taşıyacağız. İşçi olarak farklı kentlerde olan emekçileri, öğrencileri sandığına ulaştıracağız.